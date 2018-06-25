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Muş'ta HDP 3, Ak Parti 1 milletvekili çıkardı

MİLLETVEKİLİ sayısı 3'ten 4'e yükselen Muş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Muş'ta 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 60.63 oranında oy alan HDP 2 milletvekili çıkardı. Yüzde 34.46 oranında oy alan AK Parti'yi ise mecliste...

Muş'ta HDP 3, Ak Parti 1 milletvekili çıkardı
MİLLETVEKİLİ sayısı 3'ten 4'e yükselen Muş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.
Muş'ta 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 60.63 oranında oy alan HDP 2 milletvekili çıkardı. Yüzde 34.46 oranında oy alan AK Parti'yi ise mecliste 1 milletvekili temsil etti. CHP 3 bin 244, MHP ise 2 bin 708 seçmenden oy alabildi.
Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması ile Muş'ta 3 olan milletvekili sayısı 4'e yükseldi. 24 Haziran genel seçimlerinde sandık başına giden 189 bin 545 seçmenden yüzde 54.58'i tercihlerini HDP'den yana kullandı. HDP, oy oranını düşürmesine rağmen 3 milletvekili çıkardı. Oy oranında yüzde 2 oranında düşüş olan AK Parti, 1 olan milletvekili sayısını korudu. İYİ Parti yüzde 4.31, MHP yüzde 3.73, CHP yüzde 2.42 oranında oy aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Muşlular'dan 97 bin 855 kişi Selahattin Demirtaş'a, 70 bin 612 kişi Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.

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