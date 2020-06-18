Mumurlara 3600 ek gösterge teklifini AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamu çalışanları için 3 bin 600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından TBMM 'de bir araştırma önergesi sunuldu. Sunulan teklifin özeti ve amacı şu ifadelerle belirtildi:

"Kamu çalışanı olan polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi hakkında gerekli çalışmaların yapılması, yaşanan adaletsizliğin giderilmesi, kamuya maliyetiyle birlikte bu durumdan yararlanacak kişi sayısını hesaplamak ve söz konusu meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilebilmesi için"

LÜTFÜ TÜRKKAN 'DAN AÇIKLAMA

Önerge sahibi Lütfü Türkkan , kürsüye çıkarak önerge hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü araştırma konumuz 3600 ek gösterge. Bu 3600 ek göstergeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere burada grubu bulunan bütün partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanlığı adayları, milletvekili adayları seçim meydanlarında vatandaşlara söz verdiler. Parlamento açılır açılmaz sizin bu meselenizi çözeceğiz dediler. Polislere, öğretmenlere, din görevlilerine, sağlık çalışanlarına dedik ki sizin 3600 ek gösterge meselesini mutlaka parlamento açılır açılmaz dile getireceğiz, çözeceğiz. Ne yaptık biz? Hiç. Kulağınız sağır oldu, gözleriniz kör oldu, diliniz lal oldu. 3600 deyince sadece bakıyorsunuz. Bir de arada yapacağız ama sırası gelecek. Ya 2 sene geçti. 2 sene geçti. 2 senede her şeye fırsat buldunuz işte bugün İstanbul İl Başkanını Türk Hava Yollarına atamaya bile fırsat buldunuz. Polisin, sağlık çalışanının, din görevlisinin efendim öğretmeninin 3600 ek göstergesine bir türlü sıra gelmiyor. 3600 ek göstergeyle ilgili Cumhurbaşkanı demişti ki; “Mutlaka ve mutlaka bu imkanı size sağlayacağım.” Fakat 3600’e yükseltilmesi beklenen bu gösterge seçimin üzerinden 2 yıl geçti hiç ses yok. 2 yılda tek başına iktidar olan bir partinin 3600 ek göstergenin çıkarılması için çok uzun bir zaman 2 yıl eğer yapmak isterse. Seçim döneminde ağızdan kolayca çıkıyor, iktidar olunca unutuluyor ama vatandaş unutmadı, unutmadı.” O yüzden görevine devam etmek zorunda kalıyor.

Polis teşkilatı sizden hak etmedikleri zam veya ödeme de istemiyor. “Eşit işe eşit ücret.” prensip gereği görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesini ve ek gösterge 3600 olmasını istiyor. Türk milletinin güvendiği ve kamu düzeni için hayatlarını ortaya koyan Türk polisini 3600 ek gösterge hakkından yoksun bırakarak emeklilikte onları sefalete sürüklemeyin. Gelin hep beraber bu hakkı onlara teslim edelim, hakları olan bu hakkı kendilerine verelim. Aynı şekilde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz, emanet ettiğimiz güzel nesiller yetiştirmek üzere ülkemizin her köşesinde canını dişine takarak çalışan öğretmenlerimiz, aralarında şehit öğretmenlerimiz var, PKK’nın şehit ettiği öğretmenler var. Aybüke öğretmen hâlâ aklımızda, geçen gün doğum günüydü, aklımızdan çıkmıyor. Bu öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının da verdiklerin emeklerin karşılığında aldıkları ücretlerin iyileştirilmesi gerekiyor. Özellikle, pandemi virüsünü yaşadığımız bu süreçte sağlık çalışanları canı pahasına görev yapıyorlar, mevzideki askerler gibi görev yapıyorlar. Bakın, burada her birimiz bir sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, bir koltuk atlıyoruz, aman yanımıza kimse oturmasın diye dikkat ediyoruz, çay ocağında pandemi var aman orada pozitif bir vaka var uzak duralım diyoruz ama sağlık çalışanları bizzat virüsün olduğu kişiyle yüz yüze çalışmak zorunda. Bunlara bu hakkı böyle bir zamanda vermek onların çalışmasına da çok ciddi moral olacaktır."

Din görevlilerimiz var, mesleki tutum ve motivasyonları ile mesleğe bağlılıklarını artırıcı şekilde düzenlemelerin ve iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Bakın, onların her cuma günü ellerine Hükûmetin propagandasının yapıldığı kağıtlar tutuşturuyorsunuz, onlar da hutbe diye onları okuyorlar, cuma hutbesinde. Hükûmet propagandası yaptırıyorsunuz, bari onları -3600 ek göstergeden- propagandanızı yapıyorlar diye görmemezlikten gelmeyin. Yapıyorlar, sizlerin propagandasını yapmaya başladılar; maalesef, üzülerek söylüyorum.

Burada insanımızı daha da borçlandırarak torba yasalar getireceğinize, bekçilere düzenleme getireceğinize bu konuyu bir an önce Genel Kurula getirmenizi istiyoruz.

Benim size çağrım, gelin, hepimiz, tüm Meclis grupları bu önergeye destek verelim. Yine kaçak dövüşüp “Bu iş araştırma önergesiyle olmaz, kanun teklifiyle olur.” derseniz kanun teklifimiz içeride bekliyor, Meclis Başkanlığından gelin getirelim, yasalaştıralım; bizimkini beğenmiyorsanız siz getirin, yasalaştıralım. Bu Meclis yaz tatiline girmeden evvel 3600 ek göstergeyi mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor.

Önergemize destek vermenizi rica ediyor, yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.

AKP TOPU PARTİ BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ATTI.

Önerge üzerine söz alan AK Parti Milletvekili Çiğden Erdoğan Ataberk, ek gösterge konusunda şunları söyledi:

"Kamuda çalışan, polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından söz verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızca verilen sözler, bugüne kadar olduğu gibi budan sonra da yerine getirilecektir. Ancak, bu konu kendi içerisinde farklı dengeler barındıran teknik ve hassas bir konudur. Kamu içerisindeki hiyerarşik kademelerin de dikkate alınarak çözümü gerekir ve tabii ki de personel sisteminde, meslekler arası dengelerin gözetilmesi de hassas bir konudur. Konuyla ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi emeklilerimizin haklarını ve gelir güvencelerini korumaya devam edeceğiz. Bunun için geçmiş on sekiz yıldaki Türkiye’nin gelişimine bakmanız yeterli. Biz halkın gönül terazisinde tartılmaya talip olduk, sözümüzü halka verdik."

TEKLİF TBMM'DE REDDEDİLDİ

Teklif Genel Kurul oylamasına sunuldu. Teklif AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla ile reddedildi.