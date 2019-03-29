Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...

Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Özünal: Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı

TÜRKİYE Muhtarlar Derneği Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, "Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı, çünkü muhtarların yaptırım gücü yoktur" dedi. Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 31 Mart...

Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Özünal: Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı
TÜRKİYE Muhtarlar Derneği Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, "Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı, çünkü muhtarların yaptırım gücü yoktur" dedi.
Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, 31 Mart yerel seçimleri öncesi muhtar ve aza seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda seçmenlere uyarılarda bulundu. Muhtarlar Federasyonu'nun internet sitesinde açıklama yapan Özünal, muhtar ve aza seçerken ülkesini, bayrağını, halkını seven ve çağdaş görünümü ihtiva eden adaylara yönelmek gerektiğini söyledi. Muhtar adaylarının bulunduğu köyün, mahallenin ve halkın sorunlarını iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Özünal, kız çocuklarını ve gençleri eğitime yönlendiren, sokak çocuklarını sanat sahibi yapma gayreti içinde olan, kimsesizlerin ve yaşlıların barınma sorunlarını çözmeye çalışan adaylara öncelik tanınmasını tavsiye etti. Özünal, şu önerilerde bulundu:
"Muhtar, halkının paylaştığı aile sırlarını tutabilmeli. Günün şartlarına göre bilgisayar kullanabilmeli. Yetki ve sorumluluklarını iyi irdelemeli, devlet hiyerarşisini kavramış olmalı. Yasal çerçevede çözüm üreten ve giyim kuşamına önem veren kişiler seçilmeli. Muhtarlık makamını rant kapısı gören adaydan uzak durulmalı. Muhtar adaylarının bol vaatlerine kanmamalı, çünkü muhtarların yaptırım gücü yoktur. Sizin adınıza talep etme yetkisi vardır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328