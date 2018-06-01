Muharrem İnce, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.

Bozüyük ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenaze töreninde yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Bilecik'e geçen Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. CHP Bilecik Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün ile birlikte türbede dua eden Muharrem İnce, türbe çıkışında vatandaşların isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İnce daha sonra mitingin olduğu Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gitti.



FOTOĞRAFLI