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Muharrem İnce: Seçim geçti döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor

ANKARA () - CHP'li Muharrem İnce, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada "Seçimin üzerinden 3 hafta geçti. Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu...

Muharrem İnce: Seçim geçti döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor

ANKARA () - CHP'li Muharrem İnce, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada "Seçimin üzerinden 3 hafta geçti. Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu ve bu yönetim değişmeden iyileşme beklenemeyeceğini defalarca ifade etmiştik. Damadını şirketinin CFO'su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı'na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek. Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek" dedi. 

CHP'li Muharrem İnce, ekonomiye ilişkin twıtter hesabından yaptığı açıklamada "Seçimin üzerinden 3 hafta geçti. Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Biz, tekrar seçildikleri takdirde bu gelişmelerin yaşanacağını ısrarla belirtmiş, rakibimiz ise seçimden sonra hepsinin düşeceğini iddia etmişti. Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu ve bu yönetim değişmeden iyileşme beklenemeyeceğini defalarca ifade etmiştik. Durumu daha da kötü yapan gelişme, damadın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıdır. Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CFO’su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek. Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. 


 

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