Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (3)

VATANDAŞA, CANLI YAYIN YAPTIRDI

İzmir'in ilçelerinde miting yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ödemiş'ten sonra Kemalpaşa'ya gitti. Burada, omuzlarına yörük bezi koyan Muharrem İnce, 'Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce' sloganı ile konuşmasına başladı. Vatandaşlardan cep telefonlarından canlı yayın yapmasını isteyen Muharrem İnce, "TRT, Tayyip Radyo Televizyonu oldu. İster göster, ister gösterme. Meydanları engelleyebiliyor musun? Bak görüyorsun. İzmir provası yapıyoruz, 21 Haziran'da iki milyon istiyorum İzmir'de. Yer gök insan olsun" dedi.

Türkiye'nin Suriye olaylarından dolayı Esad'a küsüp 7 yıldır büyükelçi göndermemesini eleştiren Muharrem İnce, "Bunlar doğru şeyler değil" dedi. İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meydanlara geliyor, anlatıyor, bir de ben anlatayım. Türkiye tekstilde iyi mi? İyi. Güzel elbiseler dikiyoruz, ama markası yok. İtalya alıyor 1, 15 katına satıyor. Gençler, sizinle birlikte ülkeyi ayağa kaldıracağız. Size meydanlarda bağırmam. Geleceğim, gençlere anlatacağım. Üniversitedeki gençler, size öğretmeninizden bir söz. İki yıl içinde sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 19 Mayıs'ta 500 TL, 29 Ekim'de 500 TL burs vereceğim. Ananızın ak sütü gibi helal size."

'ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 TL'YE VERECEĞİZ'

Çiftçinin sorununu çözeceğini de söyleyen İnce, "Çiftçi kardeşim ne güzel kiraz hediye etti. Tam kiraz mevsiminde doğmuşum ben de. Evimin bahçesinden koparıp yiyemedim, burada yedim, mutlu oldum. Çiftçiye mazotu 3 TL'ye vereceğiz" diye konuştu.

Hükümetin herkesle kavgalı olduğunu ifade eden Muharrem İnce, "Herkesle kavga ediyoruz, Suriye'yle, AB'yle, Rusya'yla, ABD ile kavgalı. Gölgesiyle bile kavga ediyor. Bir de bakın biz söyledik sonra polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine 3600 vereceğini söyledi. O zaman getir KHK'yı, yap 3600'ü. Yiğitsen yap hadi. Sen Suriyelilere 40 milyar lirayı nereden buluyorsan ben de parayı oradan bulacağım" dedi.

Muharrem İnce, gençliğe, kadınlara, emeklilere ve çiftçilere yönelik politikalarını Kemalpaşa'da da tekrarladı. Muharrem İnce daha sonra ise otobüsün üzerinden meşaleler yakan kalabalıkla selfie çektikten sonra Kemalpaşa'dan ayrıldı.



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