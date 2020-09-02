"Muharrem İnce hakkında ‘ihraç’ istemiyle dilekçe verildi"

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset arenasına bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Yalova'da iki CHP üyesinin İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç istemiyle dilekçe verdiklerini söyledi.

Halk TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programına katılan eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen ve ‘Memleket Hareketi’ adlı bir oluşum başlatan Muharrem İnce’yle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. 4 Eylül’de Sivas’tan kalkan otobüse binerek hareketini başlatacak olan Muharrem İnce’yle konuştuğunu belirten Yarkadaş şunları söyledi:

İKİ CHP’Lİ DİLEKÇE VERMİŞ

* Hem Muharrem İnce, hem kardeşi Hüseyin İnce hem de Yalova’nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında iki CHP’li disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Yalova İl Başkanlığı’na dilekçe vermiş. Muharrem İnce’nin, yaptığı konuşmalardan; kardeşinin, Facebook’a yazdığı yazılardan; Vefa Salman’ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraçları istendi.

4 Eylül’de Sivas’ta ilk adımı atacak olan Muharrem İnce’nin, yurt gezilerini yapacağı otobüs de hazırlandı. Mavi renge boyanan otobüsün üzerinde kırmızı renkli Türkiye haritası ve beyaz renklerde “Memleket Hareketi” yazısı bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKMIYOR

* Yalova İl Başkanlığı Muharrem İnce’yle ilgili bir disiplin kararı verebilir. Ancak Muharrem İnce eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu’na götürüp yedi gün içinde itiraz edebilir. Ben bugün CHP kulislerinde nabız yokladım. Ve bu nabızda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmadığı kanaatine eriştim. Belki Muharrem İnce de kendisiyle ilgili dilekçeyi şimdi duydu. Kardeşi Hüseyin İnce de duymuş olabilir. Vefa Salman da şu an duymuş olabilir.

OTOBÜSE CHP’Lİ OLARAK BİNECEK AMA…

Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bildiğim kadarıyla bu hafta toplanacak. Ama nasıl bir karar verecek? 1000 günde memleketi dolaşacağım diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek. Ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum.