Muharrem İnce Eyüpsultan Mitinginde konuştu

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL,()

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı ve miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eyüpsultan'da düzenlenen seçim mitinginde konuştu. İnce,"Ben generalin iftarına katılmasından niye rahatsız olayım? Yok öyle bir şey. Benim rahatsız olduğum şey, beni eleştirirken generalin alkışlaması. Silahlı kuvvetlerin disiplin kanunu var. Disiplin kanununda diyor ki, siyasi bir faaliyette bulunamazsın. Bulunursan, ihraç edilirsin. Allah'ın izni milletimizin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

"UTANMAZLIĞI, REZİLLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

İnce, "Samsun'da gençler sahneye bir bisiklet getirdi. Ben de bisiklete bindim. Geçen gün baktım, caminin içine bir bisiklet yerleştirmişler. Bunlar bu montaj-dublaj işlerini herhalde FETÖ'den öğrendiler. Öyle zavallılar, acınacak haldeler ki, oğlumun düğününde zeybek oynamışım. Aramızda kalsın güzel de oynarım yani. Almışlar, zeybek oynarkenki resmimi caminin içine yerleştirmiş, sosyal medyada yayıyor. Utanmazlığı, rezilliği görüyor musunuz? Telaş içindeler" diye konuştu.

GAZZE'YE GİDECEĞİM

Muharrem İnce, "2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyor. Gidebildiği tek Gebze. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda Gazze'ye gideceğim, o da görecek. Çünkü barışacağız. Barıştık mı gideriz. Türk-Kürt kavgasını bitireceğiz. Alevi-Sünni tartışmasını bitireceğiz.



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