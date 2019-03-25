Muharrem İnce, CHP'nin Bayramiç adayına destek istedi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde mitinge katılan Muharrem İnce, CHP Belediye Başkan adayı Mert Uygun için destek istedi.

CHP Bayramiç İlçe Başkanlığı tarafından Yıldırım Akbulut Meydanı'nda miting düzenlendi. CHP'nin geçen 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de mitinge katıldı. CHP'liler tarafından Çiftlik köyü mevkisinde karşılanan İnce'ye, Bayramiç'in 200 yıllık meşhur tahin helvası ikram edildi. Ardından meydanda partililer ve ilçe sakinlerine hitap eden Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Hem belediye başkanı seçiyorsunuz hem de manken seçiyorsunuz. Ben, benden yakışıklı belediye başkan adaylarına gitmem. Ama buraya gelmiş bulundum. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Yiğit muhtar olmuş kuru soğana. Mısır'dan soğan, Bulgaristan'dan saman, Sırbistan'dan et ihraç ediyoruz. Köylü, çiftçi perişan. Sonra 'Büyük Türkiye, dünya lideri olacağım' diyorsun. Manav oluyorsun."

En büyük banknot olan 200 TL'yi gösteren İnce, "Bu banknot 2009 yılında çıktı. 2009 yılında bununla 131 dolar alıyordun, bugün 35 dolar alıyoruz. İşte ekonominin durumu bu" dedi.

CHP Bayramiç Belediye Başkan adayı Mert Uygun için destek isteyen İnce, daha sonra ilçeden ayrıldı.



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