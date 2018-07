CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "CHP karışmaz. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan ile ağabey- kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkan'a teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok" dedi.



CHP'nin adayı olarak 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine giren Muharrem İnce, daha önce yapacağını duyurduğu teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı. Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen İnce, parti binası girişinde coşkuyla karşılandı. Binanın 5'inci katındaki ofise çıkmadan, CHP İl Başkanlığı'nın yanındaki MHP İl Başkanlığı ofisine giren İnce, partililerle tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Daha sonra CHP il binasına geçen İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirten Muharrem İnce, "Kampanyada sloganımız, 'Hepimizin cumhurbaşkanıydı'. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum'a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum'da cumhurbaşkanlığı oyumuz, partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında oyumuz var, yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin, Erzurum'da bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü. Bunu mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz. Bir sonraki toplantımızda tabi ki cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleriyle yapacağız. Türkiye okul öncesi çocuklarına çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını yerleştiremeyen bir ülke. Okul öncesi çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor, okuldaki çocuklarımızda okullara yerleştirilemiyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu dönemde çözüm, çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.



'15 MİLYON OLAN OYU, 30 MİLYON YAPACAĞIZ'



'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası başlatacaklarını kaydeden İnce, "9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası. Ben şimdiden 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. 18 yaş ile 35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek, bunu başaracağız. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldık; hedefimiz, 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayısını 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceğiz. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Kampanya başlayacak, 1 yıl içinde tam 2 katına çıkartırsak cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyon olan oyu, 30 milyon yapacağız. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başaracağız" dedi.



'ZATEN TEK ADAM DEĞİL MİYDİ?'



Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlar Kurulu yetkisinin Cumhurbaşkanlığı'na devrinin sağlanacağı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında görüşü sorulan İnce, "Bu sabah 5'ten beri yollardayız. KHK'yı bilmiyorum. Zaten öyle değil miydi? Tek adam değil miydi? Türkiye'de şu ana kadar öyle değil miydi? Bütün yetki onda zaten, başbakan fiilen yoktu. Şimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, kıraathaneci o, her şey o" diye yanıt verdi.



'GİZLİ AJANDALARIM, PLANLARIM YOK'



Bir gazetecinin 'CHP karıştı' haberleriyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine İnce, şunları kaydetti:

"CHP karışmaz. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan ile ağabey- kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkan'a teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok. Gizli ajandalarım, planlarım yok. Millete yalan söylemeyeceğim, diye söz verdim. Yaptığım teklifi de milletle paylaştım."



'MYK ÜYESİ DEĞİLİM, TAKDİR ONLARIN'



Perşembe günü toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), olağanüstü kongre kararı alınıp, alınmayacağı sorulan Muharrem İnce, "Ben MYK üyesi değilim, takdir onlarındır. Ben seçim çalışması değil, burada bir kampanya başlatmadım. Erdoğan Erzurum'a geldi, diye ben gelmeyecek miyim? Daha önce söylediler. Eyüp'te miting yaptık, 'Erdoğan buraya geliyordu' dediler. Be de buraya 12 yaşında geldim. Erzurum, memleketimin bir parçası. Yalova'da dışarıdan gelen illere baktığınızda Erzurumlu fazladır. Biz yarıdan da olsa Erzurumlu sayılırız" diye konuştu.