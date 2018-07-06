Muharrem İnce: CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok (1)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" dedi.
Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya gelerek, Kubbeli Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisindeki 'kurultay' tartışmasına ilişkin, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" diye konuştu.
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" dedi.