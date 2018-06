Muharrem İnce 'Çankaya'da çay' sözü verdi.

CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.



CUMUHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk gününü geçirdiği memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde, bayramın 2’nci gününde de köydeki çay ocağına giderek hemşehrileriyle sohbet etti. Burada İnce’ye çay getiren çay ocağı işletmecisi, “Bu belki son çayımız olur. Sonra bir daha belki görüşemeyiz” dedi. Bunun üzerine İnce, “Ben sana Çankaya’da ısmarlarım çay” dedi. 24 Haziran’da Yalova’da oyunu kullanacağını ve ardından da Ankara’ya gideceğini söyleyen İnce, “Ondan sonra da Çankaya’ya beklerim” diye konuştu.Bayramın ilk günü yaptığı Yalova mitingini değerlendiren İnce, “Ben 30 yıldır Yalova’da siyasetle uğraşıyorum. Çok çeşitli liderler, adaylar Yalova’da miting yaptı. Ben de yaptım, ama herhalde bu en büyüğüydü, en kalabalığıydı. Yalova’dan cumhurbaşkanı adayı olunca bu normaldir. Partiler üstü bir konumdayım zaten. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Ben Yalovalıların, hemşerilerimin beni yalnız bırakmayacaklarını, burada siyasi parti gözetmeksizin herkesin destek olacağına inanıyorum. Cumhuriyetin kuruluşunda Yalova baş rollerdeydi. Atatürk’ün yazlık başkentiydi Yalova. İnşallah bu yeni dönemde de Yalova yine baş rollerde olacak. Olağanüstüydü. O meydanda defalarca miting yapmış biri olarak söylüyorum, kalabalığn ucu bucağı yoktu zaten” dedi.İnce, “Bugün İstanbul’da 4 tane mitingim var. Yarın sabah Elazığ, Tunceli, Tokat var. Maraş, Antep ve Kilis var. Hatay, Antalya var. Ankara var. En son cumartesi günü İstanbul’da bitiriyoruz” diye konuştu.Hemşehrileriyle çay ocağında sohbet eden ve çayını burada yudumlayan İnce, ardından İstanbul’da yapılacak mitingler için yola çıktı.