Muharrem İnce: Bilim, teknoloji ve uygarlık lazım bize

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarının meydanlarda kavga etmekle değil, eğitimle çözüleceğini belirterek, "Anneler, size sesleniyorum; sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. Bilim, teknoloji ve uygarlık lazım bize” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Rize Valiliği önündeki tören alanında düzenlenen mitingde partililer ve vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başlayan İnce, “Türkiye’nin uzlaşmaya, normalleşmeye, barışmaya ihtiyacı var. Hiç kimseyi ayırmadım. Rakiplerime gittim, başarılar diledim. Geçen akşam Erdoğan’la konuşurken Rize’ye gideceğimi söyleyince ‘Selam söyle hemşehrilerime’ dedi. Üzerimde kalmasın, selamını da ileteyim. Biz, bize yakışanı yapacağız. Kavga etmeyeceğiz. Bir bütün halinde olacağız. 81 milyon iri olacak, diri olacak, beraber olacak. Önce sen birlik olacaksın ki sonra Batı’ya kafa tutabilesin” dedi.

ANNELERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkede 10 bin olan bilgisayar mühendisi sayısını 100 bine çıkaracaklarını kaydeden İnce şöyle devam etti:

“Size söz veriyorum. 5 yıl içerisinde ülkede bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak. Meydanlarda kavga etmekle Türkiye’nin sorunları çözülmez. Eğitimle çözülür. Anneler, AK Partili anneler size sesleniyorum; sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. İmam hatip lisesi açılsın mı? Hay hay açılsın, onlar da bu memleketin evlatlarıdır. Ey benim AK Partili bacım, çocuğunu imam hatibe gönder, hiç itirazım yok. Ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor, sen ona bak. Bilim, teknoloji ve uygarlık lazım bize.”

HASTALARA MORAL ALKIŞI

Muharrem İnce, kanının son damlasına kadar terörle amansız şekilde mücadele edeceklerini de ifade etti. İnce, miting alanın yakında yer alan hastanede tedavi gören hastaları da vatandaşlara alkışlatarak kendilerine acil şifalar temennisinde bulundu.

CANLI YAYIN ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği hedef ve projelerini de aktaran İnce, konuşması sırasında kalabalıktan akıllı telefonlarını çıkararak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaları çağrısında bulundu. Bunun üzerine cep telefonlarını çıkaran kalabalık canlı yayın yapmaya başladı. İnce, sosyal medyada canlı yayın yapılmasına, “Benim kendi medyam var burada. Birisi devletin medyası, öbürü de milletin medyası. Biz milletle başaracağız” dedi.

‘DÖVİZİ İNDİRMEK İSTİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tek dertleri beni indirmek’ söylemini hatırlatan İnce, “Yok öyle bir derdim. Bizim kişilerle işimiz yok. Benim indirmek istediğim şey dolar, euro. Arkadaşlarımla dövizi, faizi, benzin fiyatlarını indirmek istiyoruz. Bütün bunlar inecekse sen de in be kardeşim, bir şey olmaz ne olacak?. Hep birlik olarak bu sürece destek olun. Sokaktaki rüzgârı görüyorum. Bu iş bu sefer tamam. Tamam, bu iş. Merak etmeyin benim hemşehrim de rahat edecek. O da mutlu bir ülkede yaşayacak. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi geçirdi şimdi de emeklilik dönemi geçirsin” ifadelerini kullandı.

Son günlerde özellikle sosyal medya takipçilerinin kullandığı ‘Tamam’ paylaşımının ilgi gördüğüne dikkat çeken İnce “Bu tamam çok fena tuttu. ‘Tamam’ vardı, yeni bir şey başladı o da ‘Sıkıldım.’ Ben de Rize’den cevap veriyorum: Ben de sıkıldım. Bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at, bir yiğidi kurtarır, bir yiğit de memleketi kurtarır” diye konuştu.

110 YILLIK ÇAKIYLA MESAJ VERDİ

Rizeli büyük dedesinin anneannesine hediye ettiği 110 yıllık çakıyı cebinden çıkartan İnce, şunları anlattı:

“Bundan yaklaşık 110 yıl önce Rize’den Hüseyin diye bir genç adam Yemen’e gider. Hüseyin Yemen’den Mekke’ye gelir, hacı olur, resmi kayıtlardaki adı da ondan sonra Hacı Hüseyin olur. Bu Hacı Hüseyin Mekkede’den Rize’ye geldiğinde ayakları yara içerisindedir. Çanakkale’ye asker toplanmaktadır. Ayakları yara olduğu için Hacı Hüseyin’i Çanakkale harbine almazlar. 2 ay sonra ayakları iyileşir, ‘Ben de gideceğim Çanakkale harbine’ der. 4 çocuğunu öper, iskeleye iner. Büyük çocuğu uyanır, ‘Kardeşlerim kalkın, babamız bir yere gidiyor’ der. İskeleye inerler, babası en önde ellerinde bayrakla gidiyordur. ‘Evlatlarım siz buraya niye geldiniz, ben sizden gizli gidiyordum. Savaşa gidiyorum, hakkınızı helal edin’ der. 3 çocuğuna hediye verir, dördüncü çocuğu kızı 7 yaşındadır. Ona hediye kalmaz. Ceplerini araştırır, cebinden çakı çıkarır, onu kız çocuğuna verir. O kız çocuğu 85 sene o çakıyı çantasında taşır, 92 yaşında ölür. O küçük kız çocuğu benim anneannem. O Hacı Hüseyin benim annemin dedesi. O çakı da bu çakı. Hiç kimsenin bana millilik taslama hakkı yoktur, Rizelilik, milliyetçilik taslama hakkı yoktur. Çakı burada.”

MİTİNG SONRASI GERGİNLİK

Bu arada, mitingin sonlarına doğru bir grup, ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri ile alana yaklaşmak istedi. Polisin barikat kurup alana yaklaştırmadığı grup, Erdoğan lehine sloganlar attı. Bu sırada mitingdekiler ile grup arasında gerginlik yaşandı. Slogan atarak CHP’li grubun üzerine yürümek isteyen bir kişi, polis ekiplerince yere yatırılıp kelepçelendi. Polise direnen kişi, güçlükle araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Uyarıların ardından grup dağıldı.

Muharrem İnce, Rize'deki mitingin ardından Trabzon’a geçti.



