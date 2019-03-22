Muharrem İnce: Belediye başkanlığı seçimleri beka problemi olamaz

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) geçen 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlığı seçimleri bir beka problemi olamaz" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği Saruhanlı girişinde partililer tarafından karşılandı. İnce, ardından araç konvoyu ile Saruhanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geçti. Burada platforma çıkan İnce, halkı selamladı. Daha sonra Millet İttifakı'nın belediye meclis üyeleri sahneye çağrıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin, selamlama konuşması yaptı. Ardından İnce kalabalığa seslendi.

Konuşmasına her partilinin bu milletin bireyi olduğunu hatırlatarak başlayan İnce, "Belediye başkanlığı seçimleri bir beka problemi olamaz. Milletin bir kısmı Millet İttifakı'nda bir kısmı Cumhur İttifakı'nda. AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer de, Saadet Partililer de bu milletinin bir evladıdır. Kimsenin milletinin bir bölümüne zillet demeye, illet demeye hakkı yoktur, haddi de yoktur. İnsanlarımız 31 Mart tarihinde belediye başkanlarını seçecek. Belediye başkanları ne yapacak? Parklara bakacak, suyumuza bakacak, imar planlarımıza bakacak, bu tür hizmetleri yapacak. Belediye başkanları neden zillet olsun? Sen neden bu millete zillet, illet diyorsun? Sen Cumhur İttifakı'yım diyorsun. Biz sana 'çamur ittifakı' diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

'BEKA' ELEŞTİRİSİ

"2002 yılında bu milletin beka sorunu var mıydı? Yoktu" diye konuşmasına devam eden İnce, "17 yıl Türkiye'yi yönettikten sonra eğer 'Beka sorunu var' diyorsan o sorunu sen ortaya çıkarmışsın, senin yüzünden olmuş demektir. Sen getirdiysen bu hale o zaman düzeltme şansı sende olmaz. Bırakın beka oyunlarını. Milletin aklıyla dalga geçmeyin" dedi.

'ZENGİN ADAM SOĞAN KUYRUĞUNA GİRER Mİ?'

Tanzim satışlara da değinen İnce, "Eğer birisi 10 yıl önce, 'Bu ülkede soğan kuyrukları olacak' deseydi, hepimiz gülerdik değil mi? Bu seçimin sloganı ne biliyor musunuz; 'Yiğit muhtaç oldu bir kuru soğana.' Et bitti, Sırbistan'dan alıyoruz. Süt, yağ, patates, biber hepsi bitti. 2 kilo patates almak için vatandaş kuyrukta. Onlar varlık kuyruğuymuş. Hiç zengin adam soğan için kuyruğa girer mi?" diye konuştu.

'EZAN BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR'

İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında ezanın ıslıklandığı iddialarına tepki gösteren İnce, şunları kaydetti:

"Size bir soru; Saruhanlı'da bir düğün var. Davullar zurnalar çalıyor, millet oynuyor. O sırada da ezan okunsa, ilk bölümü bazı kesim duymayabilir ama birisi işaret eder 'Ezan okunuyor' der ve müzik durdurulur. Şimdi soruyorum; Ezanın ilk bölümünde davul zurna çaldığı zaman orada oynayanlar ezana saygısızlık mı yapmış olur? Tabii ki hayır. Duymamışlar, duyunca da gereken saygıyı göstermişler. Ben bu milletin 82 milyonuna kefilim, kimse ezana saygısızlık yapmaz. Ezan, Müslümanlar için namaza çağrıdır ve aynı zamanda bağımsızlığımızın bir simgesidir."

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı ile CHP'nin Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin'e destek isteyen Muharrem İnce, konuşmasının ardından İzmir'deki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.



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