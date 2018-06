Muharrem İnce: Bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars'ta yaptığı konuşmada "Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz" dedi. Liselere giriş sınavının sonuçlarının açıklama tarihinin değiştirilmesine de tepki gösteren İnce, Ne zaman açıklanacaktı? 22'sinde. 26'sına aldılar. Seçimden sonra. Böyle bir üç kağıtçılık olmaz. Perişan ettiler eğitimi" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uçakla geldiği Kars'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Dünya haritası ile kürsüye çıkan İnce, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. İnce, dün bir arkadaşının yolda kağıt toplayan çocuk gördüğünü söyleyerek, "Çocuğa sormuşlar 'Hayalin ne?' diye, 'Büyük kağıt toplamak' demiş. Bir öğretmen olarak ciğerime oturdu. Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz. Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin, bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz" dedi.

'AMERİKAN TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?'

Çobanların sigortasının devlet tarafından ödeneceğini belirten İnce, hayvan ilaçlarının da bedava olacağını söyledi. Meraları görünce "Yazık" dediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"Erdoğan çiftçiyi bitirdi. Dünyanın öbür ucundan hayvanları gemilere dolduruyorlar, hayvanlar telef oluyor zaten. Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol. Bunların 1200 odalı sarayı var ama yatacak yeri yok. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları bu bölgeye verseydin hayvancılık uçar giderdi. Yeni Zelanda, nüfusu 4.5 milyon. Oradaki koyun, sığır sayısı 80 milyonluk Türkiye'ye neredeyse eşit. Türkiye'de 1 kilogram süt satıyorsun, 1.2 kilogram yem alıyorsun. Amerika'da 1 kilo süt satıyorsun, 2,4 kilogram yem alıyorsun, 2 katı. Evvelsi gün Adıyaman ve Malatya'daydım. Adıyamanlıların size anlattığını anlatayım tekrar. Tütün ekiyorsun, tütün Adıyaman tütünü. 'Ekemezsin' diyor, 'Yasak.' Amerikan tekel şirketleri öyle istiyor. Adıyaman'a gelmiş 'Tütün zararlıdır' demiş. Tütünün zararlı olduğunu bilmeyen var mı? Tütün, sigara tabii ki zararlı. Türk tütünü zararlı da Amerika tütününde vitamin mi var? Sigara sağlığa zararlı ama Erdoğan her şeye zararlı."

'PERİŞAN ETTİLER EĞİTİMİ'

Hafta sonu liselere giriş sınavının yapıldığını anımsatan Muharrem İnce, sınavın sonucunun açıklama tarihinin değişmesine de tepki gösterdi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi çocuklarımız sınava girdi değil mi? Ne zaman açıklanacaktı? 22'sinde. Seçimden önce açıklamayacaklar, 26'sına aldılar. Böyle bir üç kağıtçılık olmaz. Çünkü 1 milyon 200 bin çocuk sınava girdi. Bunlardan 120 bini yerleşecek, 1 milyonu açıkta kalacak. Çocuk ağlayacak, veli ağlayacak. Bunu biliyorlar, üç kağıtçıları görüyor musun? Sınavın tarihini, açıklanmasını değiştir. Ya sen niye korkuyorsun, seçimden önce açıklanmasından? O çocukları ağlatıyorsun. Perişan ettiler eğitimi. Erdoğan meydanlarda '3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın' diyor. Çocuğu yapması kolay, bakması zor. Sonra diyor ki; normal doğum olsun diyor. Bir de oraya karışıyor. 'Sezaryen falan olmasın' diyor. Çocuk bezinde KDV kaç? Yüzde 18. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı? Bundaki KDV'yi düşürmek mi? Cumhurbaşkanının görevi 'sezaryenle doğum olmaz, normal doğum olacak' demek mi, yoksa bunları KDV'yi düşürmek mi? İşte ben sizin çocuk sayınıza karışamam. Nasıl doğum yapacağınıza da karışamam. O sizin işiniz. Ama size söz, çocukların bezinde yüzde 18 KDV alınmayacak."

'ERDOĞAN'I SEÇERSENİZ DOLAR 10 LİRA'

Erdoğan'ın tekrar seçilmesi halinde doların 10 liraya yükseleceğini ifade eden İnce, "Bir de meydanlarda bir şey daha yapıyor. Benim için 'Çırak' diyor. Desin, problem değil. Bak Türkiye'nin en kuzeyinden, sınırdan sesleniyorum sana; bay ekonomist, büyük ekonomist, eğer yüreğin varsa, eğer bilgin, eğer diploman varsa, gel bir televizyon kanalına şu ekonomi bilgini bir anlat bakayım. Bakın dolar 2002'de iş başına geldiğinde 1,30'du şimdi 4,50'yi geçti. Eğer Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Niye dolar 10 lira? Dünyada kavga etmediği kimse yok. Hani mahallenin böyle yaramaz çocukları vardır ya herkesle kavga eder, kimse sevmez onu. Dünyada dostumuz kalmadı. Televizyonlara çıkamayacak, meydanlarda şunu anlatacak 'Ben yerliyim ve milliyim' diyecek" dedi.

'AYRAN BİLE MİLLİ DEĞİL'

Süleyman Şah türbesinin yer değiştirmesini eleştiren Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Sorum şu; Süleyman Şah türbesini oradan oraya taşıdın. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen mi millisin? 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerine 'evet' diyen sen değil misin? Sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? Neyin yerli? 'Ayran milli içecektir' diyor. İnek Uruguay'dan, saman Bulgaristan'dan geliyor. Ayran nasıl milli oldu? Ayran bile gitti. Geçen hafta veya bugün Erdoğan'ın yaptığı köprülerden geçen var mı? Her gün hepiniz o köprüden geçiyorsunuz. Garanti vermiş demiş ki; günlük 40 bin araç geçecek. 14 bin geçti ne olacak? Üstünü devlet ödeyecek. Yani siz her gün Erdoğan'ın yaptığı geçiyorsunuz, paraları ödüyorsunuz. Erdoğan cebinizden köprü parasını çekip alıyor. Demirel'in yaptığı köprüden geçersen bedava. Erdoğan'ın geçtiği köprüden geçersen 114 lira ödeyeceksin."

'HER MAHALLEYE BİR KREŞ'

Her mahalleye bir kreş sözü veren Muharrem İnce, kadın istihdamının da arttırılacağını aktardı. Muharrem İnce, "Diyor ki, ben gelirsem yardımları kesecekmişim. Ya niye keseyim yardımları? O paralar Erdoğan mı veriyor? AK Parti mi veriyor? Ya devlet veriyor devlet. Hatta benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için daha çok vereceğiz. Babanın parasını mı veriyorsun? Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Kadınlar çalışma yaşamına dahil olacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor, bunu iki katına çıkaracağız. Kadınlar nasıl çalışacak? Kadının çalışmasındaki en büyük engel, çocuk. Çocuk olunca çalışamıyor. Çocuğu da göç olduğu için Türkiye'de, artık anneanneler, babaanneler çocukla aynı yerde yaşayamıyor. Dolayısıyla çocuğun bakım problemi çıktığında kadın da çalışamıyor. Bunun çözümü ne? Çözümü şu; her mahalleye bir kreş açacağız. Yani çocuk kreşe, kadın işe."

3B ÇÖZÜMÜ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ortada bir Kürt ve terör sorunu olduğunu belirterek, bu sorunları 3B ile çözülebileceğini söyledi. İnce, şöyle konuştu:

"Önce barışacağız, insanlar arasında ayrım olmayacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, kadın, erkek bunları kapatacağız. Önce barışacağız. İnsanlar arasında ayrım olmayacak. Ben 6 ok taşımıyorum. Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey herkesin olur. Cumhurbaşkanı da tek olduğuna göre o herkesin Cumhurbaşkanı. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Dilini öğrenmek istiyor. 1- 81 milyona resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. 2- Evinde neyi konuşuyorsa, anasının dilini öğreteceğiz. Korkmadan, çekinmeden. 3- Uluslararası bir dil öğreteceğiz. Yani Kars'taki Kürt kardeşim, liseye giderken hayalinde 'Ben çalıştığım zaman Yalova'daki devlet hastanesine başhekim olabilirim', buna inanacak. Bu sorunu samimiyetle çözeceğiz. Diyarbakır'a gidip, milliyetçiliği ayaklar altına alıp, Trabzon'da milliyetçi olmayacağız. İki yüzlü bir siyaset değil, milletin önünde konuşacağız. Bu sorunun en büyüğü siyasi ahlak sorunudur. Ben onlardan olmayacağım. Doğruları söyleyeceğim."



