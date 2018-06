Muharrem İnce: Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız (2)

'İLK İŞİM OHAL'İ KALDIRMAK'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Bursa'ya geçti. Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk önce OHAL’i kaldıracağını söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili görüntüleri de izlettiği konuşmasında “Ben bugün burada projelerimi anlatacağım, neler yapacağımızı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim, Erdoğan her zaman olduğu gibi, bugün bana ‘Çırağa devlet teslim edilir mi?’ demiş. Ben de kendisine “Sayın Erdoğan, sevgili hemşehrim, ‘çırağa devleti teslim etmeyin diyorsun’ ama aldatılan adama devlet teslim edilmez. Seni FETÖ, Apo, Obama, Putin aldatmış bir kere de ben gelivereyim sandıkta ne olacak ki” dedi.

Bursa’da Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasından sonra yapılan Atatürk Stadyumu Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursaspor’u alkışlattırdı. İnce, konuşmasında şunları kaydetti:

“Ekonomi zorda, dolar durmuyor. ‘Muharrem İnce seni cumhurbaşkanı yaptık, nasıl düzelteceksin? Diye soracaksın. AK Parti'li kardeşim önce sen sor. Seçildiğimde, önce OHAL’i kaldıracağız. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye’de 81 milyon mahkemelere güvenecek. Biz mahkemelere güvendiğimizde Avrupalı da mahkemelere güvenecek, yabancı gelecek yatırım yapacak. Sen betona yatırdın ben bacası tüten fabrikalara yatırım yapacağım. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı'nı partinin genel merkezine çağırmayacağım. Yerli de yabancı yatırımcı da devlete güvenecek, bürokrasiye rüşvet ödemeyecek. Allah'ın izni milletin isteği ile bir kişiye 1 milyar dolar değil 100 bin kişiye her birine 45 bin lira vereceğiz. 300 koruma yok. Saray saltanatını yok. İsraf yok, milletin parasını çar çur etmek yok. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Zeytin üretiyoruz zeytinyağı üretiyoruz, İtalyan alıyor getiriyor, İtalya’ya şişeliyor, markası var, 1 liraya alıp 15 liraya satıyor. Domatesi bedava vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Marka oluşturacağız. Bursa’dan 9. sıradaki milletvekili adayımıza sesleniyorum. Bu iş tamam, bavulunu hazırla, Ankara’da evi tut. Muharrem Abi demişti dersin.”

Konuşmasında, “Erdoğan bana ‘gariban cumhurbaşkanı adayı’ diyor” diyen İnce, şöyle konuştu:

"Aynı dönemde milletvekilliği yaptık, hatta ben ondan 5 ay kıdemliyim. Bana diyor ki sen yapamazsın, ona sorum şu: Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Önümüz bayram. Ramazan bayramı, kucaklaşıp sarılacağız. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı arife akşamı köyünde olacak, bayram namazını köyümde kılacağım, hiç değişmeyecek. Cumhurbaşkanı olsam da değişmeyecek. Sayın Erdoğan, bayram günü Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin yaptığın köprüden niye parayla geçeceğiz? Niye?."

‘AYRIM YAPMAYACAĞIM’

Asla insanları Türk-Kürt diye ayırmadım ayırmam, Alevi-Sunni diye ayırmadım ayırmam, asla kadın-erkek diye ayırmadım ayırmam diyen Muharrem İnce, "Yani benim gönlüm zengin, gönlüm. Onun için dünyanın en zenginiyim ben. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ ya da sol yok. Ben CHP’nin gençlik kollarından bu yana hizmetkarıyım, il başkanıyım, milletvekili oldum, grup başkan vekilliği yaptım, ama tek olan şey bir kesimin olamaz, tek olan şey herkesin olur. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Hadi gözünüz aydın Suriyeli bir milletvekiliniz olacak. Gözümüz aydın, bir şey demedim ben hayırlı olsun diye söyledim sadece. Diyorlar ki, Muharrem İnce bu kadar vaat ediyorsun, polislere 3 bin 600 diyorsun. Öğretmene 3.600. Asgari ücret 2.200, dedim. Çiftçiye mazot 3 lira dedim. Astsubaylara uzman çavuşlara tazminatlarını söyledim, esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız dedim, 2 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak dedim. Her yıl 10 bin yurtdışına gidecek dedim. Evet, bunları ben dedim. Bunlar sözümüzdür. Benim ve kadromun sözüdür. Biz tek adam değil, tek adam ve yanında yeteneksiz ekibi değil, güçlü bir lider ve yanında liyakatli bir kadro. Emeklilikte yaşa takılanlar, 18 yaşında sigortalı, 30 sene prim ödemişsin sen görevini yapmışsın, şimdi sıra devlette, şimdi devlet görevini yapacak" diye konuştu.

PARANIN KAYNAĞI

Konuşmasında, "Şimdi paranın kaynağını söylüyorum, Kamu İhale Kanununu 180 kere değiştirdiniz, niye? İhaleyi sana verecek, kamu ihale kanunu uygun değil, değiştirip ayarlıyor. 180 kere değişti bu ne demektir, yani devlet 100 liraya yaptıracağı işi 200’e yaptırıyor" diyen İnce şöyle konuştu:

"Bir kere yapacağız bir daha değişmeyecek. Türkiye’de sanayinin yüzde 21’i çalışmıyor. 29’a kadar çıkıyor. Bu atıl olan sanayiyi devreye sokacağız, Türkiye’nin meraları atıl, denizleri atıl, ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanıyorsun, benim gücüm ve sihirli bir sayım var, ne o biliyor musunuz? 29. Gücümüz 29’da. Türkiye’nin yaş ortalaması. İskandinav ülkelerinde yaş ortalaması 45, Avrupa’da 40, Türkiye’de 29. İşte bundan büyük güç olur mu, bu ülkenin gençleri en büyük gücümüz.

‘ONLARI İYİ EĞİTECEĞİZ’

Onları iyi eğiteceğiz, en iyi mühendisler bizim olacak. Onları kindar nesil değil, ileriyi gören nesil olarak göreceğiz. diye konuşan İnce, "Erdoğan diyor ki, ‘dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz’ olmaz. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok, onu aile kendisi bilir, ama şunu bilin asla kindar nesil olamaz, bu vatana ihanettir. Bu doğru değildir. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadın, nereden bulduysan oradan bulacağım. Saraya 2 milyar dolar harcadın. Zannediyorsunuz ki bir tane var, damatlara da yaptı orada yaşıyor. İstanbul’da 5 tane daha var. Yetmez. Kesmiyor. Sarayperest. Bir de Muğla’ya Marmaris’e yapıyor. Okluk Koyuna 300 odalı saray yapıyor. Ey AK Parti'li kardeşim sen 1600 lirayla geçin, o saraylarda" dedi.

‘SARAY MI, İŞ Mİ?’

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz şu, cumhurbaşkanına saray mı lazım çocuklarımıza iş mi lazım. Size söz veriyorum o sarayda oturmayacağım. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıldır kirada oturdum. Benim evim zaten bana saray gibi geliyor, ben doymadım ki evime. Yahu komşu biz sana ziyarete geleceğiz, sizin eve bütün Bursa sığmayız derseniz nereye gelin? Çankaya Köşküne davet ediyoruz. 1 milyon 180 bin çocuğumuz, 1 milyonu yarın sınava girecek. 126 bin civarında yerleştirilecek diğerlerinin ne olacağı belli değil. 24 Haziran günü üniversite sınavı olacaktı, şimdi ne olacak sınav yerine kabine girecekler. Sınava 9 ay kala değişiklik yaptılar, 8 ay kala bir tane daha, 4 ay kala bir tane daha, 2 ay kala da tarihini değiştirdiler. Muharrem İnce’nin başkanlığında sınavın değil seçimin tarihi değişecek çünkü bu ülkenin çocukları Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Muharrem İnce’den daha değerlidir."

CHP'nin milletvekili adayı Muharrem İnce, konuşmasının ardından iftar saati geldiği için iftarını yerde oturup vatandaşlarla birlikte açtı.

Mehmet İNAN/Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

