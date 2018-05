Muharrem İnce: Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının açıklandığı salonda yaptığı konuşmada, "Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız" dedi. İnce, "Bana 'CHP'ye genel başkan olamadın, cumhurbaşkanı mı olacaksın?' diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu. Ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum?" diye konuştu.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndaki törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahneye davet ederek adaylığını duyurduğu Muharrem İnce, "24 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. AKP, MHP, HDP, Saadet Partisi, sağcı, solcu, Alevi, Sünni herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Onun için 15 yaşındayken 1979 ana seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP'nin rozetini taşımış biri olarak tarafsız cumhurbaşkanı olacağım. Ve rozetimi size emanet ediyorum" dedi. Ardından da İnce, CHP rozetini çıkarıp, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk Bayrağı rozeti takıyorum" diyerek İnce'nin yakasına Türk Bayrağı rozeti taktı.

​Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Muharrem İnce hakkındaki eleştirileri anımsatarak şunları söyledi:

"'Senin tecrüben yeter mi devlet yönetmeye' diyorlar. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ondan 5 ay kıdemliyim. Birlikte askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun? 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıl vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? 'İnce, diploman var mı' diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim, tarım, siyaset konuşacağız diye düşünüyorum. Biz kavga edeceğiz, sana iftira atacağız, seni yıpratacağız, kavga edelim diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım. 'CHP'ye genel başkan olamadın' diyorlar, 'Cumhurbaşkanı mı olacaksın?' diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum?"

'TÜRKİYE'NİN CHP'YE HİÇ BU KADAR İHTİYACI OLMAMIŞTI'

Bugün doğum günü olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "Derdimiz, 50 artı 1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz. Terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce olarak, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım" dedi.

'GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahseden Muharrem İnce, "Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin harcı değildir. Arayıp genel başkana ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek. AKP- FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok" diye konuştu.

'SARAYI BİLİM YUVASI YAPACAĞIM, ÜLKENİN EN AKILLI EVLATLARINA VERECEĞİM'

Öğretmenlik yaptığı süre boyunca önemli yerlere gelen çok sayıda öğrencisinin olduğunu söyleyen Muharrem İnce şunları söyledi:

"Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim, gençler, sizlere sesleniyorum. Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken, onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 sene soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim? Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki; 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden TÜBİTAK başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız."

İLK MİTİNG YALOVA'DA

İlk mitingin yarın Yalova'da yapılacağını söyleyen Muharrem İnce'nin konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ülkü İnce sahneye çıkarak el ele partilileri selamlayarak karanfil attı.

CUMA NAMAZI KILDI

Muharrem İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından Hacı Bayram Camii'ne giderek Cuma namazı kıldı. İnce'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.

BAYKAL'I ZİYARET EDECEK

Muharrem İnce namazın ardından Ulus'taki 1'inci Meclis önüne giderek burada açıklama yapacak. İnce'nin daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek burada tedavi gören CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret edeceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI