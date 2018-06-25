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Muharrem İnce: Adam kazandı

”Gazeteci İsmail Küçükkaya ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisine mesaj attığını ve seçim sonuçlarına ilişkin olarak “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan’ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı.

Muharrem İnce: Adam kazandı
 Seçimin favori isimlerinden CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce kaybettiğini kabullendi. 

“ERDOĞAN’IN KAZANDIĞINI KABUL EDİYORUM

”Gazeteci İsmail Küçükkaya ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisine mesaj attığını ve seçim sonuçlarına ilişkin olarak “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan’ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı.

Küçükkaya, Twitter'dan, “İnce ile yazıştım; sorum üzerine tam cümlesi şöyle: ‘Adam kazandı'” ifadelerini paylaştı.


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