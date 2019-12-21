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Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)
O MADDE ÇIKARILIYOR AK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak...
POLİTİKA 21.12.2019, 14:27
O MADDE ÇIKARILIYOR
AK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi.
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