Muğla Seçim Kurulu'ndan Kaynar'a kötü, Kocadon'a iyi haber

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - DEMOKRAT Parti'nin (DP) Bodrum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Kaynar'ın, İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığının düşürülmesine yaptığı itiraz, Muğla Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İl Seçim Kurulu'nca DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon için CHP Muğla Başkanlığı tarafından yapılan itiraz da değerlendirilip, aday olmasında engel bulunmadığını açıklandı.

Bodrum Seçim Kurulu'nca 23 Şubat'ta, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin DP adayı Halil İbrahim Kaynar hakkında 15 Eylül 2017'de verdiği 11 ay 7 gün süre ile kamu görevi üstlenmekten yasaklanması kararının kesinleşerek, infaz aşamasına geldiği tespit edilip, adaylığı düşürüldü. Kaynar, bunun üzerine Muğla Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu tarafından bugün değerlendirmesi yapılarak, Kaynar'ın itirazı reddedildi.

Kararı değerlendiren DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, Halil İbrahim Kaynar'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacaklarını söyledi.

KOCADON'UN ADAYLIĞINDA ENGEL YOK

Öte yandan Muğla Seçim Kurulu'nca CHP Muğla Başkanlığı'nın DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon'un adaylığına, 'Siyasi Partiler Yasası'nın 40'ıncı maddesini içeren, 'Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz' hükmünü gerekçe göstererek yaptığı itiraz da değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Mehmet Kocadon'un adaylığında engel bulunmadığını açıklandı.

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