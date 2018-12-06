Muğla'da yeniden aday gösterilen CHP'li Gürün: Memnuniyet için çalışıyoruz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Gürün'ü tekrar aday gösterdi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) gelen liste PM'nin onayına sunuldu. PM'de yapılan oylamaya göre, CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Osman Gürün oldu.

Muğla Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem yapan, il Büyükşehir olunca, 31 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar başkan seçilerek 4'üncü dönem de başkanlık koltuğuna oturan Osman Gürün, yeniden aday gösterildi. Muğla'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Başkan Gürün, şöyle dedi:

"2014 yılında 'Büyükşehir Belediyesi oldunuz' dediler. Bizler değerli hemşehrilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmeye başladık. Olmayan bir belediyeyi kısa zamanda kurarak, 13 ilçemize 566 mahallemize hizmetlerimizle ulaşıyor, memnuniyet için çalışıyoruz. 2014'te başladığımız Büyükşehir Belediyesi çalışmalarımızda yatırım ve projelerle 5 yılımızı doldurmak üzereyiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi partimizin adayı olarak gösterilmemde desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Parti Meclisimize, MYK üyelerimize, il ve ilçe örgütlerimize teşekkür ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde partimizin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Muğla'da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

OSMAN GÜRÜN'ÜN ÖZ GEÇMİŞİ

1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda Baş Asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi'nde çalıştı. 1996 yılında SSK Hastanesi'nden ayrılarak Özel Yücelen Hastanesi'nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Orhaniye Mahallesi'nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 42'lik bir oy oranıyla CHP'den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 46'lik oy oranıyla CHP'den üçüncü kez Muğla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49,1'lik oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Gürün evli ve 2 çocuk babasıdır.



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