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Muğla'da CHP'den Bakan Soylu'ya tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki göstererek, "Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükûnet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize...

Muğla'da CHP'den Bakan Soylu'ya tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki göstererek, "Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükûnet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin diye. Bu kadar basit" sözlerine CHP Muğla teşkilatından da tepki geldi. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Basın açıklamasını okuyan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış sonsuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip sükûnet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir açıklama değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehit cenazelerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır" dedi.
CHP'liler açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

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