Müezzinoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Milletin hakemliğine elin mahkum (3)

CHP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bursa’daki incelemelerinin ardından Orhangazi İlçesi’ne geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, cuma namazını Gazi Orhanbey Camii'nde kıldı. Beraberindeki Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte esnaf ziyareti yapan Bakan Müezzinoğlu, Gülhanım Kaya’ya ait, diyetisyen kliniğinin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini kestikten sonra diyetisyen işyerinin bulunduğu binada bulunan CHP Orhangazi ilçe başkanlığı binasına giren Bakan Mehmet Müezzinoğlu, partide bulunan İlçe başkanı Sevim Turan ve diğer partililerle kısa bir sohbet etti. Parti çalışmalarında CHP’lilere başarı dileyen Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen Turizm Vizyon Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştay’da konuşan Bakan Müezzinoğlu, Osmangazi Köprüsü’nün Orhangazi’nin stratejik konumunu daha önemli bir noktaya getirdiğini belirterek, ilçeyi daha iyi bir noktaya taşımak için gerekli desteklerin verileceğini söyledi.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN TAVAF YAPMAYA VAKİT BULAMIYORUZ'

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’nin bir türlü gelecek şekillendiren gelecek vizyonu koyan bir yönetim anlayışını yakalayamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hani zaman zaman biz siyasiler ve Türkçemizdeki o sözü değişik vesilelerle söylenir; şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit bulamıyoruz ve bir bakıyoruz ki bir dönem sorunlar çözülüyor çözülüyor tam gelecek şekillendireceksin, şekillenecek gelecek vizyonu konuşmaya başlıyoruz peş peşe böyle olağan üstü beklenmedik sıkıntılar, beklenmedik sorunlar, beklenmedik tuzaklar bu milletin önüne geliyor."

Referandum sürecine girildiğini ve sorun üreten bir sistemden gelecek vizyonu oluşturabilecek bir sistem dönüşümünün arifesinde bulunulduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Yani seçimlerin ne zaman olabileceğinin belli olmadığı, siyasi partilerin hangi gün hangi oyunlarla kaça bölüneceğini, hangi milletvekillerinin transfer olup dahangi siyasi partilerin koalisyon kuracağını, değişik değişik örneklerini yaşayarak bedel ödediğimiz geçmişten artık 5 yıllık yetki verilen 5 yıl sonra hesap sorulan, 5 yıl süresice hedefleri konulan ve o muasır medeniyet seviyesinin ilerisindeki hedefe güçlü yolculuk yapan, sanayicisini, üreticisini, girişimcisini, darda zorda olanını ve gelecek vizyonunu şekillendiren güçlü bir siyasi sisteme ihtiyacımız var" dedi.



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