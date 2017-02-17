Müezzinoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Milletin hakemliğine elin mahkum (2)

“TÜRK HALKI SURİYELİLERİ BAĞRINA BASTI”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları (IMPR) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütünün (UNHCR) destekleriyle açılan Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Yönelik Türkçe Okuma-Yazma ve Meslek Edindirme Kursları’nın sertifika törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’ye gelen Suriyeli vatandaşlara, 78 milyon ülke insanına yapılanların aynısının yapıldığını söyledi.

Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan programda konuşan Bakan Müezzinoğlu, Türk halkının ayrım yapmadan Suriyelileri bağrına bastığını söyledi. Müezzinoğlu, "Suriyeli kardeşlerimizle ilgili eğitim sorunu vardı, kurslar açtık. Sağlık sorunu vardı, sağlıkla ilgili çözümler ürettik ve kendi insanının sağlıkta yararlanması gereken ne varsa o imkanları sizlere de sunduk. Sağlık Bakanı olduğum dönemde 155 bin Suriyeli anne Türkiye'de evladını doğurdu. Bu annelere kendi annelerimizden farklı hiçbir şey yapmadık. Bizim annelerimiz hangi hastanelerde, hangi uzmanlarda hangi ideal koşullarda doğum yapıyorsa Suriyeli anneler de o ideal koşullarda doğum yapacak dedik. Evini, barkını, şehrini, vatanını terk etmek belki de hayatın en büyük zorluğudur. Sakın umutsuz ve karamsar olmayın. Müslümana yakışan geleceğe umutla ve güvenle bakmaktır” dedi.



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