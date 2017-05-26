Müezzinoğlu: Dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları olabiliriz (2)

MÜEZZİNOĞLU: ÖNEMLİLER TARİHTE KALICI OLAMAZ

Bursa Teknik Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Önemliler tarih yazamaz, tarihte kalıcı olamaz. Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak büyük bir başarıdır” dedi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesinde Bursa Teknik Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Mehmet Müezzinoğlu, mezun olan gençlere diplomalarını verdi. Burada konuşan Müezzinoğlu "Bugün diploma sahibi oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda önemli makamlara, hizmetlere ve görevlere geleceksiniz. Önemlinin peşinde koştuğunuz kadar, değerli olmanın da peşinde koşun. Meslek ile kendinize saygınlığınız ve arkanızdaki eserlere izler bırakın. Önemli olmak asla vazgeçilmezleriniz arasında olsun. Mutlaka önemlinin peşinde olun. Ama önemliler tarih yazamaz, tarihte kalıcı olamaz” diye konuştu.

Gençlere öğütler veren Müezzinoğlu “Bugün burada bulunan rektörler, bakanlar, milletvekilleri önemli insanlar. Ama yarınlarda değerli insanlar olarak anılıp anılamayacaklarıdır önemli olan. Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak büyük bir başarıdır” dedi.

Müezzinoğlu, konuşmasının ardından mezun olan gençlere diplomalarını verdi.

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