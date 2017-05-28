Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması: Yarın hükümetimize sunacağız

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Siyasi ve teknik çalışmaları tamamladık. Yarın hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin de Başbakan'ımızın da kanaatlerini aldıktan sonra araziye, sahaya çıkacağız. Sendikalarımızın, işverenlerimizin de görüşlerini alacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili hazırlanan düzenlemenin, yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Kanal 7 televizyonunda, kıdem tazminatına ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, "Şu anda 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'inden fazlası kıdem tazminatıyla ilgili mağduriyet yaşıyor. Kıdem tazminatını alamıyor. Yüzde 15 civarındaki bir rakam, kıdem tazminatından istifade ediyor. Hakları korunabiliyor ve o haklarını alabiliyor. Yüzde 5-6'lık bir oran da mahkemeler veya kazanımlarını kısmi de olsa alabilen bir kitle var. Dolayısıyla yüzde 80'inin mağdur olduğu bir yapının daha fazla sürdürülmesi çok mümkün değil, doğru da değil" diye konuştu.

"TAKİBİNİ BİZ YAPACAĞIZ, FON OLUŞACAK"

Kıdem tazminatının, çalışanın hakkı olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "Bir çalışanın hakkı, hak olarak korunmalı. Güvencede olmalı. Niye? Şu anda çalışanın hakkı, işverenin kasasında birikiyor. Peki 5, 10, 15 yıl sonra biriken o hak, kasada hakikaten duruyor mu? Dolayısıyla güvence de yeni bir yasal yapı. İşveren ay sonu primini bize nasıl ödüyorsa vergilerini nasıl vergi dairesine ödüyorsa burada da işçinin hakkını işçiyle ilgili bir yapıya ödeyecek ay sonu. Bunun da takibini biz yapacağız. Fon oluşacak. Kişi; 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın getirdiği avantajları şeffaf olarak görecek. Koşullarına göre onu nasıl yöneteceğinin kararını kendisi verecek" dedi.

"KATKILARA, ELEŞTİRİLERE GÖRE SON ŞEKLİYLE MECLİS'E GİTMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Kıdem tazminatıyla ilgili oluşturulması planlanan fona ilişkin bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Bir de öyle bir fon olmalı ki '2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bu fon, iflas etti' noktasında olmamalı. İlgili bakanlıklarla teknik heyetlerle çalışmaları tamamladık. Siyasi ve teknik çalışmaları tamamladık. İnşallah, yarın hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin de Başbakan'ımızın da kanaatlerini aldıktan sonra araziye, sahaya çıkacağız. Sendikalarımız, işverenlerimiz var. Paydaşlarımızın görüşlerini de alacağız, çünkü biz şu anda çalışan kesime, çalıştıran kesime hangi önerileri götürerek bir yasal düzenleme yapıyoruz? Onların katkıları, eleştirileri, önerilerine göre son şekliyle Meclis'e gitmeye gayret edeceğiz, onun için henüz başındayız diyorum"

'TAŞERON İŞÇİLERE KADRO' AÇIKLAMASI: ÇALIŞMA TAKVİMİNİ BELİRLEMEDİK

Taşeron işçilere kadro çalışması konusuna da değinen Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda onunla ilgili hükümetimizin çalışma takvimini belirlemedik. İnşallah onunla ilgili de bir çalışma takvimini Sayın Başbakan'ımız verdiği zaman ilgili Maliye, Ekonomi, Çalışma bakanlıkları olarak bir çalışmayı gündemimize alacağız; ama şu anda daha henüz gündemimize almış değiliz" dedi.