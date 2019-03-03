Muammer Keskin Kuştepe Mahallesi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, seçim gezileri kapsamında Kuştepe Mahallesi’ni ziyaret etti.



Mahallede büyük bir ilgi ile karşılanan Keskin, seçim irtibat bürosunun açılışını da yaptı. Keskin’e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Milletvekili Özcan Purçu eşlik etti. Mahalleye giren Keskin havai fişek ve gül yağmuruyla karşılandı. Sevgi gösterisi karşısında zaman zaman yürümekte bile zorlanan Keskin’in bastığı yerler gül yapraklarıyla doldu.



“Şişli’nin gururu Muammer Keskin” sloganları eşliğinde seçim ofisinin açılışında konuşan Keskin; “Adaylık sürecimizin başında ilk açık hava toplantımızı Kuştepe’de yapmıştık. Sizin içinizden çıkan biri Şişli Belediye Başkanı olacak. Kentsel dönüşüm sorununu biz çözeceğiz. Birinizi bile yerinizden etmeden bu sorunu halledeceğiz. Şişli Belediyesi’nde sizlerin söz hakkı olacak” dedi.



Açılışın ardından Kuştepelilerle buluşan Keskin, mahalle esnafını ziyaret ederek tek tek dertlerini ve taleplerini dinledi.



CHP’li Keskin, Belediye Başkan Adayları Taahhütname İmza Töreni’ne Katıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Mahalle Birlikleri Toplantısı’nda ‘Başkan Adayları Taahhütname İmzalanması’ törenine katıldı. Kürsüde konuşan Keskin; “Uzun süredir çabalarınızı takip ediyorum. 25 mahallemiz var. Mahalle Meclisleri’ni oluşturmaya başladık. Biz Şişli’yi beraber yönetmek adına bu göreve talibiz” dedi.



Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile birlikte CHP İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu karşılayan Keskin, tören alanından ayrıldı.



