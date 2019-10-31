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MSB: Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen askeri heyet ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya...
POLİTİKA 30.10.2019, 15:13
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen askeri heyet ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Rus askeri heyetin Ankara'ya geldiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Rus Askeri Heyeti ile 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Rus askeri heyetin Ankara'ya geldiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Rus Askeri Heyeti ile 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir."
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