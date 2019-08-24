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MSB'den Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu, Twitter'da paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından...
POLİTİKA 23.08.2019, 09:49
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu, Twitter'da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümüne özel bir video hazırladı. Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz' sözleriyle bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda, Atatürk'ün görüntülerine ve muhabereye ilişkin sözlerine de yer verildi. Video, 'Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz' sözleri ile sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümüne özel bir video hazırladı. Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz' sözleriyle bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda, Atatürk'ün görüntülerine ve muhabereye ilişkin sözlerine de yer verildi. Video, 'Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz' sözleri ile sona erdi.
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