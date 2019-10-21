Son Dakika
MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada,...
POLİTİKA 21.10.2019, 21:19
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2