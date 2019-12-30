Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Hava şartları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde gerçekleştirilen törende, 2 ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından liderler, baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Dodon, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.