Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düşmesinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Işık'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajı şöyle:



"Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait askeri nakliye uçağının düştüğünü ve yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum"