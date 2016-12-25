Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düşmesinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Işık'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajı şöyle:
"Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait askeri nakliye uçağının düştüğünü ve yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum"
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düşmesinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Işık'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajı şöyle: