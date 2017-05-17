Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile Beyaz Saray'da terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'la mücadele konularını görüştü.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile Beyaz Saray'da terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'la mücadele konularını görüştü. FOTOĞRAFLI
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:22
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile Beyaz Saray'da terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'la mücadele konularını görüştü.
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