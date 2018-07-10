Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk’a teslim etti. MEB'de düzenlenen devir teslim törenine, bakanlık bürokratları katıldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini, dünya ile rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koymak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bana böyle bir görev verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın benim şahsımda Milli Eğitim Bakanlığı’nın koridorlarında temsil edildiğini asla unutmamalı ve aklımızda, düşüncemizde, gönlümüzde tüm hissiyatı taşıdığımızı tekrar vurgulamak isterim. Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.YILMAZ: GÖREVİMİ EHİL ELLERE TESLİM EDİYORUMTörende konuşan Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz da, bakanlık görevini gönül huzuru ile ehil ellere teslim ettiğini ifade ederek, "Eğitim bakanlığına ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde sayın bakanımızdan daha iyi bir atama yapılamazdı. İnanıyorum ki sayın bakanımız aldığı emaneti, aldığı bayrağı çok daha iyi bir seviyede kendisinden sonra gelenlere teslim edecektir. Bu yolda Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız ve kendisine desteğimiz kendisiyle birlikte olacaktır. Aldığı emanette kesinlikle çok daha iyi bir noktada kendinden sonra geleceklere teslim edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Atamanın yapıldığı andan bu ana kadar, herkes eğitimde ‘Bu kadar isabet olamazdı’ diyor değil mi. Dolayısıyla sayın bakanımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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