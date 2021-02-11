Milletvekili Tığlı'dan Koronavirüs yayılımıyla ilgili ciddi iddia

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı: AKP’nin İl Kongreleri Koronavirüs Yayılımını Hızlandırıyor

CHP Milletvekili Necati Tığlı, “son bir yılda Türkiye’nin her ili, ilçesi, köyü, mahallesi Koronavirüs ile acımasız ve amansız bir mücadele verirken, eğitim kurumları kapalıyken, işyerlerine kilit vurulmuşken, AKP’nin hiçbir şey yokmuş gibi kongrelerini yapması halk sağlığını tehlikeye atmaktır, utanmazlıktır” dedi.

BU BİLİM KURULU BİLİMDEN UZAK BİR BİLİM KURULU

Tüm dünya salgını yenmek, bulaş hızını azaltmak ve ölümleri durdurmak için bilime dayalı gerçekleri esas alarak mücadele ettiğini ifade eden Tığlı, AKP iktidarı salgının en başından beri aldığı saçma sapan kararlar ve uygulamaları ile sınıfta kalmıştır. Emrine aldığı bilimden ve ilimden uzak Bilim Kurulu ile tüm halkı yanıltmış ve hastalığın kucağına atmıştır” sözlerini kullandı.

Tığlı, “yapılan her açıklama da virüsle mücadelenin halkın kurallara uymasıyla başarılı olacağını dile getiren AKP iktidarı, kendi yaptığı il ve ilçe kongrelerinde kuralları hiçe saymakta, insanları bir araya toplamakta ve topladığı kalabalık ile de pişkin pişkin övünmektedir. Son olarak 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı AKP Giresun 7. Olağan İl Kongresinde binlerce kişinin kuralları hiçe sayarak bir araya gelmesi, mutasyona uğramış virüsün yayılım hızını arttırarak Giresun halkını tehlikeye atmaları en kısa anlatımla ölüme sebebiyet verme suçudur” vurgusunu yaptı.

AKP KONGRELERİNDE NEDEN KARANTİNA CEZALARI UYGULANMIYOR

Giresun Valiliği’nin, artan vakalar karşısında birçok köyde karantina tedbirleri uyguladığını, adli para cezası kesildiğini, adli işlem başlatıldığını duyurduğunu bir kez daha hatırlatan Tığlı, “dernekler, vakıflar, sendikalar genel kurullarını yapamazken, en yakınlarını dost ve akrabalarını yitirenler cenazelere, taziyelere katılamazken AKP’nin 2500 kişilik kapalı spor salonunu doldurarak kongre yapması asla ve asla tartışmaya açık bir konu değildir. Oraya katılan herkes kanunların emrettiği şekilde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesi ile cezalandırılmalıdır. Hiç kimse devlet terbiyesi adabına yakışmayan, kendilerine emanet edilen koltuğa saygısızlık yapma hakkına ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atma lüksüne sahip değildir” dedi.

GİRESUN'DA ARTAN VAKA SAYILARININ SORUMLULUĞU KİMİN VE HESABINI KİMDEN SORMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “her gün vatandaşlara rehavete kapılmadan, tedbirlerden taviz vermeden ulusal boyutta mücadele çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acaba AKP’nin yaptığı il kongrelerine neden bir şey diyemiyor? Yoksa AKP Kongrelerinde Koronavirüs bulaşmıyor mu? Giresun AKP İl Kongresinde hiçbir tedbir alınmadan bu kadar insanın bir araya gelmesini nasıl değerlendiriyor, bir hekim olarak konuyla ilgili açıklama yapamadığınız için vicdanınız rahat mı?” diye de sorular yöneltti.