banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Milletvekili Tığlı'dan Koronavirüs yayılımıyla ilgili ciddi iddia

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı: AKP’nin İl Kongreleri Koronavirüs Yayılımını Hızlandırıyor

POLİTİKA 11.02.2021, 10:22 Murat Aydın
4
Milletvekili Tığlı'dan Koronavirüs yayılımıyla ilgili ciddi iddia

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı: AKP’nin İl Kongreleri Koronavirüs Yayılımını Hızlandırıyor

CHP Milletvekili Necati Tığlı, “son bir yılda Türkiye’nin her ili, ilçesi, köyü, mahallesi Koronavirüs ile acımasız ve amansız bir mücadele verirken, eğitim kurumları kapalıyken, işyerlerine kilit vurulmuşken, AKP’nin hiçbir şey yokmuş gibi kongrelerini yapması halk sağlığını tehlikeye atmaktır, utanmazlıktır” dedi.

BU BİLİM KURULU BİLİMDEN UZAK BİR BİLİM KURULU

Tüm dünya salgını yenmek, bulaş hızını azaltmak ve ölümleri durdurmak için bilime dayalı gerçekleri esas alarak mücadele ettiğini ifade eden Tığlı, AKP iktidarı salgının en başından beri aldığı saçma sapan kararlar ve uygulamaları ile sınıfta kalmıştır. Emrine aldığı bilimden ve ilimden uzak Bilim Kurulu ile tüm halkı yanıltmış ve hastalığın kucağına atmıştır” sözlerini kullandı.

Tığlı, “yapılan her açıklama da virüsle mücadelenin halkın kurallara uymasıyla başarılı olacağını dile getiren AKP iktidarı, kendi yaptığı il ve ilçe kongrelerinde kuralları hiçe saymakta, insanları bir araya toplamakta ve topladığı kalabalık ile de pişkin pişkin övünmektedir. Son olarak 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı AKP Giresun 7. Olağan İl Kongresinde binlerce kişinin kuralları hiçe sayarak bir araya gelmesi, mutasyona uğramış virüsün yayılım hızını arttırarak Giresun halkını tehlikeye atmaları en kısa anlatımla ölüme sebebiyet verme suçudur” vurgusunu yaptı.

AKP KONGRELERİNDE NEDEN KARANTİNA CEZALARI UYGULANMIYOR

Giresun Valiliği’nin, artan vakalar karşısında birçok köyde karantina tedbirleri uyguladığını, adli para cezası kesildiğini, adli işlem başlatıldığını duyurduğunu bir kez daha hatırlatan Tığlı, “dernekler, vakıflar, sendikalar genel kurullarını yapamazken, en yakınlarını dost ve akrabalarını yitirenler cenazelere, taziyelere katılamazken AKP’nin 2500 kişilik kapalı spor salonunu doldurarak kongre yapması asla ve asla tartışmaya açık bir konu değildir. Oraya katılan herkes kanunların emrettiği şekilde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesi ile cezalandırılmalıdır. Hiç kimse devlet terbiyesi adabına yakışmayan, kendilerine emanet edilen koltuğa saygısızlık yapma hakkına ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atma lüksüne sahip değildir” dedi.

GİRESUN'DA ARTAN VAKA SAYILARININ SORUMLULUĞU KİMİN VE HESABINI KİMDEN SORMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “her gün vatandaşlara rehavete kapılmadan, tedbirlerden taviz vermeden ulusal boyutta mücadele çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acaba AKP’nin yaptığı il kongrelerine neden bir şey diyemiyor? Yoksa AKP Kongrelerinde Koronavirüs bulaşmıyor mu? Giresun AKP İl Kongresinde hiçbir tedbir alınmadan bu kadar insanın bir araya gelmesini nasıl değerlendiriyor, bir hekim olarak konuyla ilgili açıklama yapamadığınız için vicdanınız rahat mı?” diye de sorular yöneltti.

#NecatiTığlı #TBMM #milletvekili #giresun #CHP #koronavirüs #bulaşıcı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Şubat 2021
İmsak 06:32
Güneş 07:58
Öğle 13:23
İkindi 16:11
Akşam 18:39
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir