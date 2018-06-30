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Milletvekili Sazak'ın rozetini 93 yaşındaki babası taktı, Çelik'e torunu eşlik etti

MHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Nurullah Sazak'ın rozetini, 93 yaşındaki babası Ahmet Selahattin Sazak taktı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in 16 aylık torununun dedesinin yakasındaki rozeti tutması...

Milletvekili Sazak'ın rozetini 93 yaşındaki babası taktı, Çelik'e torunu eşlik etti
MHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Nurullah Sazak'ın rozetini, 93 yaşındaki babası Ahmet Selahattin Sazak taktı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in 16 aylık torununun dedesinin yakasındaki rozeti tutması renkli görüntüler oluşturdu.
27'nci Dönem için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süren kayıtlara, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, babası Ahmet Selahattin Sazak ve oğlu Ahmet Oruç Sazak ile birlikte geldi. Kaydını yaptıran Nurullah Sazak'ın rozetini babası Ahmet Selahattin Sazak taktı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Behiç Çelik ise kayıt yaptırmaya eşi Şahnisa Çelik, kızları ve torunuyla geldi. Behiç Çelik'in rozetini eşi ve kızları birlikte taktı. 16 aylık Deniz Öztürk'ün dedesinin yakasındaki rozeti tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Milletvekilleri seçim bölgelerinden getirdikleri yiyecekleri ikram etti.

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