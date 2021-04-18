Milletvekili Sabri Öztürk Giresun TOKİ Projelerini görüştü

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret ederek, Giresun’da yapımı devam eden projelere ve yeni yatırımlara dair istişarelerde bulundu.

TOKİ aracılığıyla, ülkemizde ve Giresun’da çok büyük yatırımlar yapıldığını belirten Öztürk, “Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden AK Parti iktidarında, bu amaçla birçok kurum gibi TOKİ’de harekete geçirilerek, başta dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olması sağlanırken, planlı ve modern kentleşme hedefi kapsamında, vatandaşlarımızın konut ve sosyal donatı ihtiyaçları karşılanmaktadır” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Giresun’da devam eden projelere dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, “Özellikle geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığımız sel felaketi sonrasında devletimizin diğer kurumları gibi seferber olan TOKİ’ye de teşekkür ediyoruz. Sel felaketi sonrasında hızlıca başlayan çalışmalar sonucunda, başta Dereli ve Doğankent olmak üzere, selden etkilenen bölgelerimiz eskisinden çok daha güzel bir duruma kavuşuyor. Bu sebeple Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. TOKİ aracılığı ile Giresun’umuza birçok proje gerçekleştirildiği gibi bundan sonrada yeni projelerin takipçisi olacağız” dedi.

“Biz bu güne kadar ülkemize, Aziz vatandaşlarımıza hizmet için adeta yarıştık. Bunun sonucunda neredeyse çehresi tamamen değişen, gelişen, büyüyen ve yaptıklarıyla kendine olan özgüveni artan, geleceğe dair çok daha büyük hedeflere koşan bir Türkiye inşa ediyoruz. 18 yılda önümüzü kesmeye çalışanlara, sadece hamaset üretenlere kulak asmadan, neleri daha iyi yapabiliriz diye çabalayan bir iktidar anlayışıyla hareket etmekteyiz” diyen ÖZTÜRK, TOKİ tarafından Giresun’a yapılan yatırımlara ve devam etmekte olan projelere dair detaylı bilgiler verdi.

Giresun Millet Bahçesine kavuşuyor;

“Giresun eski stadyumunun yerine yapımı planlanan Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar ve çevre düzenlemesi projesinin ihalesi 15.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Böylelikle Giresun’umuz, şehrin merkezinde, koşu ve bisiklet yolları, oyun alanları, tematik bahçeleri, su bahçesi, çim kayağı parkuru gibi birçok etkinliği içinde barındıracak, hemşerilerimizin keyifli zaman geçireceği yepyeni bir yaşam alanına kavuşuyor.

Giresun’a 2003- 2018 yılları arasında 2452 konut yapıldı ve projeler için 733 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2003-2018 yılları arasında TOKİ aracılığı ile Giresun ilimizde, Merkez, Alucra, Dereli, Şebinkarahisar, Güce, Bulancak ilçelerimizde toplamda 2.452 Konut, 3 Lise, 2 İlköğretim Okulu, 1 Kreş, 7 Spor Salonu, 3 Hastane, 1 Aile Sağlığı Merkezi, 5 Cami, 8 Ticaret Merkezi, 1 Sevgi Evi, 1 Pansiyon kazandırılmıştır. Sadece 2003-2018 yılları arasında bu projeler için 733 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

Dar Gelirli vatandaşlarımız önceliğimiz oldu. 2019 Yılında İhalesi gerçekleştirilen dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut sahibi yapma projesi kapsamında;

Merkez Aksu Mahallemizde ve Bulancak, Güce, Tirebolu ilçelerimizde toplam 943 konut ve 1 Adet Cami projesi İnşaatı devam etmektedir.

Giresun’umuz 22 bin seyirci kapasiteli muhteşem bir stadyuma kavuştu.

2020 yılında ihalesi gerçekleştirilip inşaatına devam projeler;

2020 yılında yaşadığımız sel felaketi sonrası, zarar gören yerlerin tekrar inşaası kapsamında;

Dereli’de 213 konut ve 82 dükkân, Doğankent ‘te 156 Adet Konut ve 70 Adet Dükkân İnşaatı ile

Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu İlçeleri ve Köylerinde toplam 250 Adet Ahırlı Köy Evi İnşaatı devam etmektedir.

Bunun yanında Ülkemiz genelinde TOKİ’nin 100.000 konut projesi kapsamında Giresun İlimizde de, Merkez ilçemiz Aksu Mahallesinde 595 Konut yapılması planlanmış ve ihalesi gerçekleştirilip sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu konut projelerinin yanında Bulancak Millet Bahçesi projesinin de ihalesi geçekleştirilmiştir.

Sadece 2020 yılında sözleşmesi imzalanıp inşaatına başlanan konut projesi 964 adet olup bu projelere ait ihale bedeli toplam 410 Milyon TL dir.”