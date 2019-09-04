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Milletvekili Özdemir'den, Bahçeli'ye Kuvay-ı Milliye silahı 

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Adana-Kahramanmaraş cephesinde Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından kullanıldığını belirttiği tabancayı hediye etti. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP...

POLİTİKA 04.09.2019, 10:58
Milletvekili Özdemir'den, Bahçeli'ye Kuvay-ı Milliye silahı 
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Adana-Kahramanmaraş cephesinde Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından kullanıldığını belirttiği tabancayı hediye etti.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özdemir, Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından kullanıldığını söylediği eski tabancayı Bahçeli'ye hediye etti. Özdemir, ziyaret ve hediyeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milletvekili Özdemir, "Birinci Dünya Savaşı döneminde ülkemizi işgal eden güçlere karşı Adana-Kahramanmaraş bölgesinde Kuvay-ı Milliye'nin kullandığı silahlardan birini Sayın Genel Başkanımıza arz ettik. Cenab-ı Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin. İstiklalimizin güneşi vatanımız üzerinde her daim parlasın" ifadelerini kullandı.

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