Milletvekili Ahmet Şık HDP'den istifa etti

Gazeteci Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı bir duyuru ile açıkladı.

Şık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP’nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim.

1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun.

Ahmet Şık'ın istifasının ardından açıklama yapahn HDP Merkez Yürütme Kurulu, istifanın Ahmet Şık'ın kendi inisiyatifi olduğunu bildirdi. HDP açıklamasında şöyle denildi: Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarakçalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.