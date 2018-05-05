Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Demokrat Parti adaylarının İYİ Parti listelerinden gösterilerek seçime gireceği belirtildi. CHP, İYİ...

'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu 
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Demokrat Parti adaylarının İYİ Parti listelerinden gösterilerek seçime gireceği belirtildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, 24 Haziran seçimleri için oluşturulan ve 'Millet İttifakı' olarak adlandırılan iş birliği protokolünü YSK'ya sundu. Parti temsilcileri ittifakın hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarda bulundu. 4 parti liderinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü şöyle:
"Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Demokrasilerde hukukun üstünlüğünün esas alarak yapılan ve uygulanan anayasa, seçim kanunları yönetimlerin meşruiyet kaynağıdır ve bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin temel yapıtaşlarıdır.
Erken seçim kararının alındığı günlerde siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişiklikler; temsilde adalet, milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle doludur. Milli iradenin eksiksiz tecelli etmesi, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü Meclis'in olduğu güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesi milletimizin ortak menfaatinedir.
Bu amaçla ülke meselelerine farklı bakan, kendi görüşlerine göre farklı çözüm yolları önerek siyasi partilerin 'seçim iş birliği' yapmasının, temsilde adaletin sağlanması ve milletimizin her bir üyesinin iradesinin hiçbir etki altında kalmadan Yüce Meclisimizde temsil edilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bizler ülkemizin bugün içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak Yüce Meclisimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde; toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, huzur ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına katkıda bulunmak, ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak, tüm hak ve özgürlüklerin ilkelerini hayata geçirmek üzere seçim iş birliği için biraraya geldik.
Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla CHP, DP, İYİ Parti ve SP olarak 24 Haziran günü yapılacak  27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim iş birliği yapmaya karar verdik. Bu iş birliği çerçevesinde CHP, SP ve İYİ Parti  'Millet İttifakı' adı altında kendi amblemleriyle seçime gerecek. Demokrat Parti de adaylarını İYİ Parti'nin listelerinden göstererek 'Millet İttifakı'nın parçası olacaktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314