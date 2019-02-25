Millet İttifakı'nın İncirliova'daki yeni adayı Aytekin Kaya oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Millet İttifakı'nın yeni adayı, CHP İncirliova eski İlçe Başkanı Aytekin Kaya oldu.

İncirliova ilçesinde İYİ Partili İsmail Kule, Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı gösterildi. CHP ile İYİ Parti arasında, iddiaya göre, meclis üyeliği sıralamasında, bazı adaylar üzerinde tartışma yaşandı. Bunun üzerine Kule, perşembe günü adaylıktan çekildiğini açıklayarak, İlçe Seçim Kurulu'na dilekçesini sundu. CHP'nin 1'inci sıra meclis adayı Burhan Altuğ da İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vererek çekildi.

İYİ Parti'nin il ve ilçedeki yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası ittifakın ilçedeki yeni adayı, CHP İncirliova eski İlçe Başkanı Aytekin Kaya oldu. Kaya, ittifak görüşmeleri öncesi kentten CHP'nin aday adayları arasında yer almıştı. İncirliova ve Aydın çevresinde devecilik sektöründe önde gelen isimleri arasında yer alan, aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı olan Kaya'nın aday olması, ilçedeki dengeleri değiştireceği konusunda değerlendirmelere neden oldu.

Aytekin Kaya, "Parti önemli değil, İYİ Parti ve CHP'nin ortaklığında Millet İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı olduk. Amacım yaşadığım ilçeme en iyi hizmeti vermek olacak. Bugünden itibaren seçim çalışmalarına başlayacağım. Hayırlı olsun" dedi.

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