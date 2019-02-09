Millet İttifakı, Manisa adaylarını tanıttı

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA'da 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti, büyükşehir ile birlikte 17 ilçe adayını tanıttı.

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve iki partinin üyeleri katıldı. Salona sığmayan bazı partililer, toplantıyı ayakta takip etti. Akhisar adayı Besim Dutlulu ve Kırkağaç adayı Şerif Ozan İren, başka programları nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılamadı. İki partinin il başkanları sahneye birlikte çıktı. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, her iki partinin ortak paydasının memleket olduğunu belirtip, adaylarının Orkun Şıktaşlı olduğunu söyledi. CHP İl Başkanı Semih Balaban ise Cengiz Ergün'ün tek adamlığına hep birlikte son vereceklerini söyleyip, tarihi bir gün yaşadıklarını kaydetti. Balaban, 17 ilçeyi alacaklarını ve Büyükşehir'e Orkun Şıktaşlı'nın başkan olacağını dile getirdi. İki il başkanının konuşmalarının ardından adaylar tek tek sahneye çıktı.

'PROJELERİMİZİ TANITACAĞIZ'

Adayların ardından sahneye çağırılan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart'a kadar çok çalışacaklarını belirtti. Şehri birlikte yöneteceklerini vurgulayan Şıktaşlı, "Ulaşılamayan bir büyükşehir belediye başkanlığı olmayacağız. Büyükşehri merkezde yönetmeyeceğiz. Büyükşehirle birlikte Alaşehir'i Alaşehir'de, Gölmarmara'yı Gölmarmara'da yöneteceğiz. Herkesin sorununa kucak açacak, hep birlikte şehrimizin gelişmesini sağlayacağız. Bundan 13-14 yıl önce Manisa, geleceğin yatırım yapılacak en iyi şehir ödülünü aldı. Ama bunu günümüzde önemli ölçüde yitirdik. Yapacağımız işlerle, şehrimizin imkanlarını tekrar derleyip toplayacağız. Önümüzdeki günlerde projelerimizi tanıtacağız. Bizim hedefimiz 31 Mart'ta ipi göğüslemek. Manisa'da hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.

'BİR OY BİR OYDUR'

Şıktaşlı'nın ardından konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Özgür Özel'in nerede oy kullanacağı çok merak ediliyor. Ben Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturuyorum. Milletvekili istediği yerde oy kullanır. İstanbul'da mı, Ankara'da mı oy kullanacaksınız, İzmir'e mi gideceksiniz? Bütün CHP'lilere, Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere söylüyorum. Özgür Özel oyunu, Yunusemre'de kullanacak. Yunusemre'de Kürşat başkana, il genelinde Orkun Şıktaşlı'ya oyunu verecek. İYİ Parti'ye verdiğiniz oy sizin ilçenizdeki partiye verdiğiniz oydur. İYİ Parti'ye bastığınız oy İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, İzmir'de Tunç Soyer'e, Ankara'da Mansur Yavaş'a verilen oydur. Adayların hepsi birbirinden kıymetlidir. Arkasında duramayacağımız aday yoktur. Bu ittifak bizim onurumuzdur, gururumuzdur sonuna kadar arkasındayız. Onun için hep birlikte çalışacağız. Bir oy bir oydur" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI MANİSA ADAYLARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, CHP'nin adayları Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahemt Öküzcüoğlu, Gölmarmara'da Birol Bak, Saruhanlı'da Zeki Bilgin, Sarıgöl'de Emrah Eroğlu, Turgutlu'da Çetin Akın, Ahmetli'de Mehmet Eryürek, Salihli'de Mazlum Nurlu, Soma'da Abdullah Saka, Kırkağaç'ta Şerif Ozan İre. İYİ Parti'nin adayları Demirci'de Haluk Şenyurt, Gördes'te Mesut Efe, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Selim Aşkın, Selendi'de Yasin Dumlupınar, Şehzadeler'de İsa Özdemir ve Yunusemre'de Kürşat Mithat Özkan oldu.

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