Millet İttifakı 11 belediye başkanından 23 Nisan ve Ramazan açıklaması

Millet İttifakının seçtiği On bir Büyükşehir Belediye Başkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının başlangıcı sebebiyle ortak açıklamada bulundu.

23 Nisan dolayısı ile sokakta yapılması beklenen kutlamaların corona virüsü salgını nedeniyle sokakta yapılamaması sonrası üzgün olduklarını belirten on bir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ramazan ayı için de “Biraz buruk da olsa Ramazan ayının tüm faziletlerine uygun bir şekilde yaşanmasını temenni ediyor, tüm ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyoruz” ifadelerini kullandı.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir BelediyeBaşkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, akşam saatleri gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından şu açıklamayı yaptılar:

“Kamuoyunun Bilgisine;

Küresel salgınla mücadele kapsamında, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu akşam (22.04.2020) saatlerinde ortak bir toplantı daha gerçekleştirdik. Salgın ve beraberinde getirdiği diğer sorunlar konusunda dayanışma ve koordinasyon odaklı toplantımızın ardından 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kamuoyuna açıklamak isteriz ki;

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını, büyük bir coşku ve gururla kutlamaktan kıvanç duyarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Milletin kendi kendini yönetmesi için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 100. yaşı kutlu olsun. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan gününün, hem yurdumuzdaki hem de dünyadaki tüm çocuklara mutluluk getirmesini temenni eder; tüm ulusumuzun, başta yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yurtdışında yaşayan tüm yurttaşlarımızın ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlarız.

2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın hemen ardından, 24 Nisan gününün başlamasıyla, ilk sahurla mübarek Ramazan ayına da girmiş bulunacağız. Bu mübarek ayın milletimize ve ayırt etmeksizin tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini temenni ediyoruz. İlk kez toplu iftarların, teravihlerin, sahurların ve sokakta ramazan eğlencelerinin olmadığı bir ay geçireceğiz. Üzgünüz. Biraz buruk da olsa Ramazan ayının tüm faziletlerine uygun bir şekilde yaşanmasını temenni ediyor, tüm ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyoruz.”