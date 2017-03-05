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MHP’li Sadir Durmaz: Toplumsal huzur için ‘evet’ diyeceğiz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 16 Nisan’daki referandumda toplumsal huzur için 'evet' diyeceklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nı...

MHP’li Sadir Durmaz: Toplumsal huzur için ‘evet’ diyeceğiz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 16 Nisan’daki referandumda toplumsal huzur için 'evet' diyeceklerini söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililerle görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyen Durmaz, 16 Nisan’da yapılacak olan yeni Anayasa referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Parti olarak 'evet' diyeceklerini yineleyen Durmaz, herkesin 15 Temmuz'daki konumuna bakması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle devlete düzen, ülkeye huzur gelecek. Milli birlik ve kucaklaşma ahlakı, alanını genişletecektir. Türkiye tek yürek, Türkiye milleti tek ses olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine destek çıkıyor 'evet' diyoruz. Türk milletinin bekasını ve refahını temin etmek istiyor 'evet’'diyoruz. Toplumsal huzur ve asayişimizi çok ciddi tehlikelere karşı yalnız bırakmıyor 'evet' diyoruz. Türk milliyetçiliğinin açtığı yolda, milli ruh ve ahlakın belirlediği ilkeler etrafında devletin yeniden yapılandırılmasına 'evet' diyor, 'evet' diyeceğiz."

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