Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...

MHP’li Halaçoğlu’ndan, AK Partili Aydın’a teşekkür

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklama yaparken, "Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" diyen AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’a teşekkür...

MHP’li Halaçoğlu’ndan, AK Partili Aydın’a teşekkür
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklama yaparken, "Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" diyen AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’a teşekkür etti.
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM'de bir süre önce partisi adına söz alırken, "Bir hukukçu olarak Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" açıklamasını yaptı. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi hesabından Aydın'a teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:
"AKP'li İsmail Aydın 'İleride ilk dört madde de değişebilir' dedi. Herkes, 'Bakınız asıl niyetlerini ortaya koydular' diye tepki gösteriyor. Beyler 'Günaydın' mı diyeyim bilmiyorum. Daha önce grup başkan vekili Naci Bostancı da dedi. Ondan önce de AKP yönetiminden ve milletvekillerinden bir çoğu da söylemişti. Aslında yaptıklarına bakmak bile yeterli onları anlamak için. Türk adını her yerden silmeye çalışanlardan, Türklüğü ifade ediyor diye Mustafa Kemal'e Atatürk bile diyemeyenlerden, Türk Bayrağını tahrik unsuru görenlerden, Türkiye yerine yeni bir ad arayanlardan başka bir şey mi beklenirdi. Malumun ilamı ve kafalarındaki asıl düşüncelerini söyledi İsmail Aydın. Bundan dolayı kendisine teşekkür ederim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55