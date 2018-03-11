MHP’li Büyükataman: Zeytin Dalı Harekatı Kandil’e Türk bayrağı dikilinceye kadar sürmeli

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Büyükataman, “Menbiç ve devamında Kandil’e Türk bayrağı dikilene kadar harekatın sürmesini diliyor ve destekliyoruz" dedi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olan 187 üyeye rozet takıldı. Toplantıya MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel İdare ve Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, İl Başkanı Tevfik Topçu ile partilelir ve davetliler katıldı. MHP Genel Sekreteri Büyükataman toplantıda yaptığı konuşmada, "Afrin operasyonu geç kalınmış da olsa fiiliyatta olması gereken buydu. Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Harekatın, Menbiç ve devamında Kandil’e Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz" dedi. Büyükataman, seçim birlikteliğine de değinerek, şunları kaydetti:

"1991 yılından bu tarafa yapılan seçimlerin birçoğunda yasal olmayan seçim birliktelikleri hep olmuştur. Bu bir nevi hileli seçim birlikteliğidir.Tek parti listesinden seçilen milletvekilleri meclise girdikten sonra kendi partilerine geçiş yapıyorlardı. Şimdi bu durum yasal bir zemine geldi. MHP’yi baraj altında kalacağı dedikoduları ile yıpratmaya kalkışanlar şimdilerde ‘Seçim barajı sıfırlansın’ açıklaması yapıyorlar. Bu birliktelikle seçim barajı artık 50+1 olmuştur."

MHP İl Başkanı Tevfik Topçu ise toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu en çok olan belediye olduğunu belirterek, "Hükümetten bir defaya mahsus Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun yarısının kaldırılmasını talep ediyoruz. Borç yarıya inerse bizim açımızdan iyi olur. Çünkü 1 yıl sonra belediye bize geçtiğinde borç nedeniyle sıkıntılı bir belediye almak istemiyoruz" dedi.

Gemlik MHP İlçe Divan Toplantısı’nda daha sonra partiye yeni üye olan 187 kişiyi temsilen 30 yeni üyeye rozet takıldı.



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