Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar...
flaş... İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...

MHP’li Büyükataman: Zeytin Dalı Harekatı Kandil’e Türk bayrağı dikilinceye kadar sürmeli

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Büyükataman, “Menbiç ve devamında Kandil’e Türk bayrağı dikilene kadar harekatın sürmesini diliyor ve destekliyoruz"...

MHP’li Büyükataman: Zeytin Dalı Harekatı Kandil’e Türk bayrağı dikilinceye kadar sürmeli
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Büyükataman, “Menbiç ve devamında Kandil’e Türk bayrağı dikilene kadar harekatın sürmesini diliyor ve destekliyoruz" dedi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olan 187 üyeye rozet takıldı. Toplantıya MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel İdare ve Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, İl Başkanı Tevfik Topçu ile partilelir ve davetliler katıldı. MHP Genel Sekreteri Büyükataman toplantıda yaptığı konuşmada, "Afrin operasyonu geç kalınmış da olsa fiiliyatta olması gereken buydu. Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Harekatın, Menbiç ve devamında Kandil’e Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz" dedi. Büyükataman, seçim birlikteliğine de değinerek, şunları kaydetti:
"1991 yılından bu tarafa yapılan seçimlerin birçoğunda yasal olmayan seçim birliktelikleri hep olmuştur. Bu bir nevi hileli seçim birlikteliğidir.Tek parti listesinden seçilen milletvekilleri meclise girdikten sonra kendi partilerine geçiş yapıyorlardı. Şimdi bu durum yasal bir zemine geldi. MHP’yi baraj altında kalacağı dedikoduları ile yıpratmaya kalkışanlar şimdilerde ‘Seçim barajı sıfırlansın’ açıklaması yapıyorlar. Bu birliktelikle seçim barajı artık 50+1 olmuştur."
MHP İl Başkanı Tevfik Topçu ise toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu en çok olan belediye olduğunu belirterek, "Hükümetten bir defaya mahsus Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun yarısının kaldırılmasını talep ediyoruz. Borç yarıya inerse bizim açımızdan iyi olur. Çünkü 1 yıl sonra belediye bize geçtiğinde borç nedeniyle sıkıntılı bir belediye almak istemiyoruz" dedi.
Gemlik MHP İlçe Divan Toplantısı’nda daha sonra partiye yeni üye olan 187 kişiyi temsilen 30 yeni üyeye rozet takıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314