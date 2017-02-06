MHP Safranbolu yönetiminde 8 kişi istifa etti

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde MHP yönetiminden 8 kişi istifa etti.



MHP Safranbolu ilçe yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar ve Alaattin Aksoy, görevlerinden istifa etti. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin bazılarının İlçe Başkanı Muharrem Asker ile ters düştükleri için bazılarının da referandumda ‘Hayır’ oyu vereceği için istifa ettikleri belirtildi.