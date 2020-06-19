MHP'nin Kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın 14 Mart 2021'de yapılacağını duyurdu. Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplanamayan MHP Merkez Yönetim Kurulu, alınan sıkı tedbirlerin ardından toplandı. Toplantı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşti.

MHP'nin Kurultay tarihi: 14 Mart 2021

MYK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada görüşlerini dile getiren Bahçeli, "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Sırasıyla yapılacak ilçe ve il kongrelerimizin hazırlanmış takvimi de zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir." ifadesini kullandı.

''Asla başarılı olmayacaklardır''

MHP Lideri Bahçeli, MHP üzerinde plan yapan, şehidin şühedanın hatıralarına leke sürenler olduğunu ifade ederek , "İçimizde seri nifak üretimine meyleden her kim olursa olsun ayıklanıp aramızdan ve gönlümüzden uzaklaştırılacaktır. Gayemiz büyük Türkiye’ye bağımsızlık ve beka içinde ulaşmaktır. Yüksek hedeflerimizi, geçmişle geleceği bağlayan müstesna ülkülerimizi sabote etmek, sekteye uğratmak ve önünü kesmek için nöbetleşe devriye turuna çıkanlar asla başarılı olmayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.