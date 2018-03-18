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MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (5)

‘BUGÜN DEDİKODU ALT EDİLMİŞTİR’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapanış konuşmasını yaptı. Delegelere teşekkür eden Bahçeli şöyle konuştu: “Bu salonda görkemli bir heyecan yaşanmıştır. Hepinizle gurur duyuyorum, müteşekkirim....

MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (5)

‘BUGÜN DEDİKODU ALT EDİLMİŞTİR’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapanış konuşmasını yaptı. Delegelere teşekkür eden Bahçeli şöyle konuştu:
“Bu salonda görkemli bir heyecan yaşanmıştır. Hepinizle gurur duyuyorum, müteşekkirim. Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen dava arkadaşları milli duruşun şühedaya vefanın millete bekanın gereğini yapmışlardır. Tarihe geçecek bir kurultay hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma yapılmıştır. MHP, imrenilecek gıptayla hatırlanacak büyük bir başarıya imza atmıştır. İradenin sahibi milliyetçi ülkücü hareket sözünü söylemiş tercihini yapmıştır. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Amansız saldırılar alçak operasyonlar ahlaksız suçlamalar bir kez daha ezilmiş bir kez daha imanla engellenmiştir. Büyük kurultayımızın manevi havası MHP üzerine hesap yapan plan uran işbirlikçileri bozguna uğratmıştır. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum. Herkes çok iyi bilsin ki bu kutsal vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi hareket vatana borcunu ödemek için sabırsızdır. Bu milli duruş şahlanış Türkiye’nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık geleceğe yürüyeceğini göstermektedir. Hepinize güveniyorum. Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olduğunuza yürekten inanıyorum."

Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

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