MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (3)

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa yeniden seçildi.
BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa yeniden seçildi.
18 Mart 2018 Pazar 14:20
BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa yeniden seçildi.
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